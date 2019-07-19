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Hakkari'ye oğlu için gönüllü gitti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 19.07.2019 08:57 | Son Güncelleme

Hakkari Çukurca'da aynı karakolda görev yapan uzman çavuş Lokman Sarıaslan ile oğlu piyade sözleşmeli er Mehmet Ali Sarıaslan, teröristlere karşı omuz omuza mücadele ediyor. Baba Sarıaslan, tek çocuğu olan oğlunun yanında olmak için gönüllü tayin talebinde bulunduğunu belirtti.

Vatani görevini tamamladıktan sonra babası gibi asker olmak için sözleşmeli erliğe başvuran Mehmet Ali Sarıaslan, 2016'da ilk görev yeri Çukurca'ya atandı.

HAKKARİ'YE GÖNÜLLÜ TAYİN OLDU

Ülkenin birçok yerinde 27 yıldır görev yapan baba kıdemli uzman çavuş Lokman Sarıaslan da bir sene sonra, tek çocuğu olan oğlunun yanında olmak için Gaziantep'ten Çukurca'ya gönüllü tayin talebinde bulundu.

Baba Sarıaslan, talebi üzerine, oğlunun görev yaptığı Irak sınırındaki 2093 rakımlı Şehit Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Üs Bölgesi'nin bulunduğu dağın yamacındaki Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığına atandı.

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYORLAR

Terörle mücadelenin en yoğun yapıldığı bölgede omuz omuza görev yapan baba ile oğlu, silah arkadaşlarıyla, Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen PKK'lılara göz açtırmıyor.

Terörün yanı sıra kaçakçılık olaylarının önlenmesi için fedakarca görev yapan baba ile oğlu, gün içinde de dürbünle birbirlerini kontrol ediyor.

'GURUR VERİCİ BİR ŞEY'

Duygularını anlatan baba Sarıaslan, oğluna yakın olmak için Çukurca'ya tayin talebinde bulunduğunu söyledi.

Sarıaslan, "Gaziantep'ten 2017'de buraya geldim. O günden bu yana oğlumla bu zorlu coğrafyada görev yapıyoruz. Oğlumla aynı görevi yaptığım için gurur duyuyorum. Zaman zaman geliyorum buraya, oğlumla hasret gideriyorum. Sağ olsunlar, komutanlarımız da yardımcı oluyor. Gurur verici bir şey." diye konuştu.

Bulundukları bölgenin arka tarafının Irak toprakları olduğunu dile getiren Sarıaslan, "Benim görev yaptığım yer, üs bölgesinin aşağı tarafına düşüyor. Dürbünle sürekli burayı gözetliyorum. Oğlum da buradan aşağıya bakıyor, birbirimize el sallıyoruz. Bazen bu şekilde de hasret gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve diğer komutanlarına teşekkür eden Sarıaslan, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için terörle mücadeleyi en iyi şekilde sürdürmeye çalıştıklarını vurguladı.

'ÜLKENİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Mehmet Ali Sarıaslan da terör ve kaçakçılık olaylarını önlemek için en etkili şekilde mücadele ettiklerini belirtti.

Sarıaslan, "Baba oğul bu bölgede görev yapmaktan gurur duyuyoruz. Görevimizi ifa ederken zaman zaman birbirimize dürbünle bakarak el salıyoruz. Bu bölgede ülkenin huzuru ve güvenliği için daima mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Hakkari Çukurca lokman sarıbaş mehmet ali sarıbaş

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