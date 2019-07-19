Hakkari'ye oğlu için gönüllü gitti

Vatani görevini tamamladıktan sonra babası gibi asker olmak için sözleşmeli erliğe başvuran Mehmet Ali Sarıaslan, 2016'da ilk görev yeri Çukurca'ya atandı.

HAKKARİ'YE GÖNÜLLÜ TAYİN OLDU



Ülkenin birçok yerinde 27 yıldır görev yapan baba kıdemli uzman çavuş Lokman Sarıaslan da bir sene sonra, tek çocuğu olan oğlunun yanında olmak için Gaziantep'ten Çukurca'ya gönüllü tayin talebinde bulundu.

Baba Sarıaslan, talebi üzerine, oğlunun görev yaptığı Irak sınırındaki 2093 rakımlı Şehit Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Üs Bölgesi'nin bulunduğu dağın yamacındaki Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığına atandı.

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYORLAR



Terörle mücadelenin en yoğun yapıldığı bölgede omuz omuza görev yapan baba ile oğlu, silah arkadaşlarıyla, Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen PKK'lılara göz açtırmıyor.

Terörün yanı sıra kaçakçılık olaylarının önlenmesi için fedakarca görev yapan baba ile oğlu, gün içinde de dürbünle birbirlerini kontrol ediyor.

'GURUR VERİCİ BİR ŞEY'



Duygularını anlatan baba Sarıaslan, oğluna yakın olmak için Çukurca'ya tayin talebinde bulunduğunu söyledi.