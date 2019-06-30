Mynet Trend

Hakkari’de çekirge istilası! Her şeyi tüketiyorlar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 30.06.2019 10:59 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Durankaya beldesinde sebze, meyve, buğday ve yonca tarlalarını istila eden çekirge sürüsü, büyük çapta maddi zarara neden oldu.

Hakkari’de çekirge istilası! Her şeyi tüketiyorlar

Durankaya beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Kümeevleri’nde çiftçilikle geçimini sağlayan Sadık Can isimli vatandaşa ait bağ ve bahçeleri istila eden çekirge sürüsü; sebze, buğday, yonca ve meyve ürünlerine büyük çapta zarar verdi.

Oldukça iri olan çekirge sürüsü yüzünden zor günler geçiren Sadık Can, köy halkıyla Ramazan ayında oruçlu halde büyük zorluklarla ektikleri tarlalarından verim alamadıkları için mağdur olduklarını söyledi.

04bb64f0-19e9-40fd-8503-36847a858e58

"ÇEKİRGE SÜRÜSÜ TARLAMI KURUTTU"

Çekirge sürüsünün mağduru olduklarını dile getiren Can, “Tarlamızın hali ortada. Ben sebze fiyatlarına gelen pahalılık yüzünden soğan tohumlarını satmadım. Kendim ekip satarım dedim. Fakat çekirge sürüsü tarlamı deyim yerindeyse kurutmuş durumda. Çekirge sürüsü sadece benim ektiğim soğan tarlasına 5 bin TL maddi zarar verdi. Traktöre verdiğim ücret hariç. Bin TL’den fazla traktöre para verdim. Maalesef ektiğim buğday, soğan, yeşil fasulye, mısır ve domatesler çekirgeler tarafından kurutuldu. Şehrimizde kışın çok kar yağdı. Bu biz çiftçiler için çok sevindiriciydi. Artan meyve ve sebze fiyatlarına karşın bizlerde bağ ve bahçelerimize değer verip ekinlerimizi artırdık. Sadece kendimiz için ekmedik. Tüm Hakkari halkının sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için ektik. Eğer bizim için olsaydı, bu kadar zahmete girmezdik. Bize küçük bir tarla da yeterli olurdu. Ama millete ucuz sebze satmak için tarlanın tamamını ektik. Hem biz kazanacaktık hem de vatandaşlarımız. Fakat çekirge sürüsü tüm emeğimizi heba etti. Bakın görüyorsunuz ne kadar iri ve tombullar. Güneş battığı için fazla gözükmüyorlar. Sabah saatlerinde hepsi bir arada çıkıyor ve önlerine gelen her şeyi tüketiyorlar. Elma ve armut dahi tüketiyorlar” dedi.

b42a0093-a18b-4ed7-b9b0-382d5b5c99c1

bb1b580f-ea3c-409a-be63-d8ed19086a4a

fa29e8b5-cf34-4d3f-82b1-c7222bf6ad7f

Kaynak: DHA

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İlginç görüntüler! Şantiyeye inen ayı bakın ne yaptı?İlginç görüntüler! Şantiyeye inen ayı bakın ne yaptı?
Görenler telefonlarına sarıldı! Görenler telefonlarına sarıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari çekirge istilası

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı az önce geldi! Şiddetli bekleniyor

Kritik uyarı az önce geldi! Şiddetli bekleniyor

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

O ilçede 3 yıl sonra yeniden görüldü! Koruma altında...

O ilçede 3 yıl sonra yeniden görüldü! Koruma altında...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye için korkutan açıklama: Sayısı ve şiddetinde artış bekleniyor

Türkiye için korkutan açıklama: Sayısı ve şiddetinde artış...

Kars'ta şantiyeye inen ayı futbol topu ile oynadı

İlginç görüntüler! Şantiyeye inen ayı bakın ne yaptı?

Mersin'de yılanların çiftleşme dansı görenleri şaşırttı

Görenler telefonlarına sarıldı!

Dolmuşta hırsızlık yaptı, 'Tövbe etmiştim ancak dayanamadım' dedi

Pişkin sözler: Tövbe etmiştim ancak dayanamadım

İstanbul'da kahreden olay! 2 çocuk boğuldu

İstanbul'da kahreden olay!

Adana'da kedileri besleyen genç kız darp edildi

Vicdansızlık! "Biri saçımdan, biri kolumdan tutarak..."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.