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Hakkari'de donma tehlikesi geçiren 50 kişi son anda kurtarıldı!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 14.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde donma tehlikesi geçiren 50 kişi, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Donma tehlikesi geçiren vatandaşlardan biri, 'Tipiden dolayı araçlarımızdan çıkamadık. Aralarında kadın ve çocukların olduğu bazı kişiler adeta ölümle burun buruna geldi' diye konuştu.

İlçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kadı köyüne giden 3 yolcu servisi ve 4 otomobilde bulunan 50 kişi, köy yolunda kar ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren vatandaşlar, Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekiplerinden yardım talep etti. Bunun üzerine yola çıkan karla mücadele ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Donma tehlikesi geçirdiklerini dile getiren Emrah Kaplan, “Önümüzü göremiyoruz. Tipiden dolayı burada mahsur kaldık. Karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedik. Bizi bu durumdan kurtaran karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

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Yüksekova Kaymakamına ve karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Selami Şahin de, "Burada donma tehlikesi yaşadık. Tipiden dolayı araçlarımızdan çıkamadık. Aralarında kadın ve çocukların olduğu bazı kişiler adeta ölümle burun buruna geldi" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova donma tehlikesi kar

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