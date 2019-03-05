Hakkari'de yaralı mahmuzlu kız kuşu bulundu!

Selahaddin Eyyübi Havaalanı'nda kanadı yaralı şekilde bulunan mahmuzlu kız kuşu, havaalanı çalışanları tarafından Yüksekova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Kanadı kırılan ve ilk tedavisi yapılan kuş, gerekli tedavisi için Van’a gönderilecek.
'TÜRKİYE'DE NADİR GÖRÜLÜYOR'
Yaralı kuşa ilk müdahaleyi yapan Hekim Kaçan, “Muhtemelen avcılar tarafından vurulmuş. Kanadı kopmak üzeredir. Biz ön tedavisini yaptık, yarasını temizledik. Gerekli antibiyotik uygulamasını yaptık. Biz bu hayvanı Van’a göndermeyi düşünüyoruz. Orada inanıyorum en iyi müdahaleyi yapacaklar. Kanadı tedavi edilip inşallah yaşam alanlarına bırakılır. Bu koruma altında olan bir tür kuştur. Mahmuzlu kız kuş olarak biliniyor. Bu ismi koymalarının sebebi, kanat uçlarında mahmuzların olması, her iki kanadında sivri keskin bir mahmuzun olmasıdır diye düşünüyorum. Türkiye’de nadir görülen kuşlardandır. Göç olduğundan dolayı buradan geçmiştir. Çünkü burada görülmüyor” dedi.
(İHA)
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