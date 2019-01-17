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Hakkari'de yeni gelir kapısı: Günlük 100 TL'ye bellerine halat bağlayıp, çatıları kardan temizliyorlar

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 17.01.2019 15:30 | Son Güncelleme

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı kimileri için yeni bir gelir kapısına dönüştü. Binaların çatılarında biriken kar kütleleri, günlüğü 100 TL karşılığında temizleniyor.

Hakkari'de yeni gelir kapısı: Günlük 100 TL'ye bellerine halat bağlayıp, çatıları kardan temizliyorlar

Ekmek parası için kar temizleme işi yapanlar, yüksek binalarının çatılarına bellerine bağladıkları halatlarla çıkıyor. Ardından da tonlarca ağırlıktaki kar kütlelerini kürek yardımıyla kontrollü şekilde aşağı atıyor.

Kar temizleme işi yapan Fikret Özdemir, binaların çatılarında kar kütlelerini temizleyerek ekmek parası kazandığını belirterek,"Tehlikeli bir iş. Ancak ekmeğimizi böyle kazanıyoruz. Günlük 100 lira alıyoruz. Çok tehlikeli bir iş, ama bu işi yapmasak aç kalırız" dedi. (DHA)

100 TL'ye makyaj alışverişi


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Anahtar Kelimeler:
Hakkari kar yağışı Meslek

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