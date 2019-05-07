Hakkari'de Zap Vadisi'nde foto safari ve doğa sporları festivali

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Terörden temizlenen dağlarda Alpler ve Himalayalar'ı aratmayan güzelliklerin fotoğraflarını çeken fotoğraf tutkunları, Zap Suyu kenarında yapılan etkinlikleri de takip etmenin heyecanını yaşadı.

Yurt içi ve dışından gelen fotoğrafçılar, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı kentte doğal güzellikler ve kültürel değerleri fotoğrafladı.

İki yıl içerisinde bölgede huzur ve güven ortamının tesis edildiğini anlatan Ayca, şunları söyledi:

"Güvenlik güçlerimiz sayesinde ortam bu tür etkinlikleri yapmaya uygun hale geldi. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele etti ve bölgemizi terörden temizledi. Bir zamanlar adı terörle anılan Çukurca'da bunları yapabiliyorsak aslında geldiğimiz noktayı çok güzel özetliyor. Bu etkinlikler bölgenin geliştirilmesi açısından çok sevindirici"

Hatay'dan katılan fotoğraf tutkunu Mehmet Arslan da ön yargılarla geldiği ilçede insanların misafirperverliğine, sıcaklığına ve doğal güzelliklere hayran kaldığını söyledi.

'GÜZEL BİR GÜVEN ORTAMI VAR'

Zonguldak'tan gelen fotoğrafçı Halil İbrahim Almeral da Çukurca'nın huzur ortamında güzel fotoğraflar çektiklerini belirtti.

Düzenlenen festivalin Çukurca'ya yönelik algıları değiştirdiğini anlatan Almeral, "Çukurca'da böyle bir etkinliğin olduğunu duyduğumuzda ilk başta gelmekte tedirginlik yaşadık. Ama 4-5 gündür buradayız ve çok güzel bir güven ortamı var. Burada bizi evlerinde misafir ettiler. Güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. Herkes gönül rahatlığıyla ile Çukurca'ya gelebilir" dedi.

