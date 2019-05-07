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Hakkari'de Zap Vadisi'nde foto safari ve doğa sporları festivali

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 07.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Vadisi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" için ilçeye giden 320 fotoğrafçı, huzur ortamının sağlandığı bölgede doğal güzellikleri ve kültürel değerleri fotoğrafladı.

Hakkari'de Zap Vadisi'nde foto safari ve doğa sporları festivali

İçişleri Bakanlığının himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival büyük ilgi gördü.

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Yamaç paraşütü, dağ tırmanışı, off-road, ziblen, bisiklet, rafting, paintball, trekking, Türkiye Paintball Şampiyonası 1. Ayak Müsabakası ve birçok etkinliğin düzenlendiği festivale 320 fotoğraf tutkunu katıldı.

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Yurt içi ve dışından gelen fotoğrafçılar, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı kentte doğal güzellikler ve kültürel değerleri fotoğrafladı.

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Terörden temizlenen dağlarda Alpler ve Himalayalar'ı aratmayan güzelliklerin fotoğraflarını çeken fotoğraf tutkunları, Zap Suyu kenarında yapılan etkinlikleri de takip etmenin heyecanını yaşadı.

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Dört gün süren festivalde vatandaşların evlerinde ağırladığı fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğraflarla da ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladı.

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'ETKİNLİKLER BÖLGENİN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN ÇOK SEVİNDİRİCİ'

Kaymakam Temel Ayca, terör ve terörizmle mücadelede önemli mesafe katettiklerini belirtti.

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İki yıl içerisinde bölgede huzur ve güven ortamının tesis edildiğini anlatan Ayca, şunları söyledi:

"Güvenlik güçlerimiz sayesinde ortam bu tür etkinlikleri yapmaya uygun hale geldi. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele etti ve bölgemizi terörden temizledi. Bir zamanlar adı terörle anılan Çukurca'da bunları yapabiliyorsak aslında geldiğimiz noktayı çok güzel özetliyor. Bu etkinlikler bölgenin geliştirilmesi açısından çok sevindirici"

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Hatay'dan katılan fotoğraf tutkunu Mehmet Arslan da ön yargılarla geldiği ilçede insanların misafirperverliğine, sıcaklığına ve doğal güzelliklere hayran kaldığını söyledi.

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'GÜZEL BİR GÜVEN ORTAMI VAR'

Zonguldak'tan gelen fotoğrafçı Halil İbrahim Almeral da Çukurca'nın huzur ortamında güzel fotoğraflar çektiklerini belirtti.

Düzenlenen festivalin Çukurca'ya yönelik algıları değiştirdiğini anlatan Almeral, "Çukurca'da böyle bir etkinliğin olduğunu duyduğumuzda ilk başta gelmekte tedirginlik yaşadık. Ama 4-5 gündür buradayız ve çok güzel bir güven ortamı var. Burada bizi evlerinde misafir ettiler. Güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. Herkes gönül rahatlığıyla ile Çukurca'ya gelebilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Çukurca Zap Vadisi

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