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Hakkari'de Farsça ve Arapça yazılı mezar taşları bulundu

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:22 | Son Güncelleme

Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Yaşar Kaplan: - "Mezar taşlarının baş şahidesi Arapça yazılmış. 2 küçük çocuğun 1825 yılında veba hastalığından öldüğünden bahsediliyor. Ayak şahidesinde de Farsça kitabeyle yazılmış ifadeler var"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Kale Altı Mezarlığı'nda yapılan düzenleme çalışması sırasında üzerinde Farsça ve Arapça yazıların yer aldığı mezar taşları bulundu.

Biçer Mahallesi'nde bulunan Kale Altı Mezarlığı'nda bazı vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların çevre düzenlenmesini yaptıkları sırada üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı 2 mezar taşı buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı arkeologlar ile Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Yaşar Kaplan, mezarlıkta inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde 1825 yılına ait olduğu belirtilen mezar taşları üzerinde Farsça ve Arapça yazılar olduğu tespit edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mezar taşlarının koruma altına alınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

- Mezar taşlarında vebadan ölen 2 çocuktan bahsediliyor

Araştırma görevlisi Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu bölgenin eski dönemlerden beri mezarlık olarak kullanıldığını söyledi.

Bölgede daha önce de eski mezarlara rastlandığını belirten Kaplan, "Mezar taşlarının baş şahidesi Arapça yazılmış. İki küçük çocuğun 1825 yılında veba hastalığından öldüğünden bahsediliyor. Ayak şahidesinde de Farsça kitabeyle yazılmış ifadeler var. Genellikle bütün mezarlarda kullanılan meşhur bir dörtlüğe yer verilmiş. Kimsenin ölümden, ecelden kurtulamayacağını ifade eden sözler kullanılmış. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konuyu takip ediyor. Bu taşların kısa sürede koruma altına alınacağını umuyorum." dedi.

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