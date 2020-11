Hakkarili diyetisyenden suyun önemi uyarısı

Hakkarili diyetisyen Melisa Ümit, suyun yaşamın sürdürülebilmesi ve vücut sistemlerinin çalışabilmesi için gerekli olan en önemli bileşen olduğunu söyledi.

Suyun önemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Diyetisyen Melisa Ümit, vücudun ihtiyacı olan suyun her gün yerine konulması gerektiğini belirtti. Melisa Ümit, "Vücut ağırlığınızı 30-35 ml ile çarptığınızda tüketmeniz gereken su miktarını elde edebiliyorsunuz. Vücudunuz susuz kaldığında yorgunluk, koyu idrar, daha az idrara çıkma, acıkma (vücudumuz susuzlukla karıştırdığı için görülür), kuru ağız, baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, kuru cilt, kabızlık gibi semptomlar görülür. İçtiğimiz çaylar, kahveler, asitli içecekler içerisinde kafein bulundurur. Kafein diüretik etki gösterir, yani vücuttan suyun atılmasını sağlar. Bu yüzden su ihtiyacımızı sadece sudan karşılamaya özen gösterelim. Ayrıca tükettiğiniz çay, kahve miktarı kadar ekstra su tüketin. Susadığınızı hissediliniz her an su tüketin ve ertelemeyin” dedi.

Günlük tüketilmesi gereken su miktarının gün içerisine yayılarak, yudum yudum içilmesi gerektiğini dile getiren Ümit, “Mutlaka sabah uyandığınızda vücudunuzu canlandırmak, sindirim sistemini uyarmak için su için. Öğünlerden 20-30 dakika önce tüketilen su, doygunluk oluşturduğu için daha az besin tüketmenizi sağlar. Sindirimi etkilememek için öğünlerden yarım saat sonra su içmeye devam edebilirsiniz. Yemekten 1-2 saat sonrasında veya yemeğe daha çok varken acıktıysanız mutlaka 1-2 bardak su için. Tükürük oluşumuna yardımcı olur, vücut ısınızı düzenler, dokularınızı, omuriliğinizi ve eklemlerinizi korur, terleme, idrar çıkma, dışkılama yoluyla atıkların atılmasına yardımcı olur, kabızlığı, böbrek taşlarını, idrar yolu enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olur. Sindirime, besin emilimine yardımcı olur. Kan dolaşımını iyileştirir, ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olur, cildinizin parlak ve nemli kalmasına yardımcı olur, tokluk süresini arttırarak besin alımını azaltmaya yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmada ağırlık kaybı sağlamak için yapılan diyetlerde ve diyet sürecinin devamlılığını sürdürebilmek için su tüketiminin arttırılması ağırlık kaybına yardımcı olabildiği, ancak günlük beslenmenizde herhangi bir değişiklik yapmadan su miktarını arttırmak vücut ağırlığınızda etkisiz olduğu görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda suyun doygunluk oluşturduğu için iştahı baskıladığını kaydeden Melisa Ümit, “Su; enerji alımını azaltır, bu sayede ağırlık kaybına yardımcı olabilir diyebiliriz. Almanız gereken miktardan fazla tüketmenizin sizin için hiçbir faydası yoktur. Vücutta tutulmaz atılır. Fazla miktarda tükettiğiniz su metabolizmanızı bozabilir, böbreği yorar ve böbreğin konsantrasyon yeteneğini bozabilir, fazla mineral kaybına neden olabilir. Bu yüzden tüketmeniz gereken miktarda içmeniz yeterlidir” şeklinde konuştu.