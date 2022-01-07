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Hakkında cinsel saldırı suçlaması olan Chris Noth And Just Like That’in son bölümünden çıkarıldı

07.01.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında dört kadının cinsel saldırı suçlamasında bulunduğu Chris Noth, Mr. Big karakteriyle şöhrete ulaştığı Sex and the City dizisinin devamı olan And Just Like That’in son bölümünden atıldı.

Hakkında cinsel saldırı suçlaması olan Chris Noth And Just Like That’in son bölümünden çıkarıldı

Chris Noth, hakkında yapılan cinsel saldırı suçlamaları sonrası, HBO Max platformunda yayınlanan Sex and the City’nin devam dizisi And Just Like That’in final bölümünden çıkarıldı.

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Variety’nin haberine göre, 67 yaşındaki Amerikalı oyuncunun sahneleri, dizinin 3 Şubat’ta yayınlanacak final bölümünden atıldı. Noth’un canlandırdığı Mr. Big karakteri, And Just Like That’in ilk bölümünde kalp krizi sonrası ölmüştü. Son bölümde yer alan bir hayal sahnesinde, Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı Carrie karakterinin Big ile yeniden buluşmasına yer verilecekti.

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HBO, Noth’un final bölümünden atılmasıyla ilgili henüz bir açıkalama yapmadı. Ünlü aktör Chris Noth’a bugüne dek dört kadın, cinsel saldırı suçlamasında bulundu. Üç farklı kadının 2004 ile 2015 yılları arasında kendilerine yönelik cinsel saldırı olduğu iddialarının ardından şarkıcı ve söz yazarı Lisa Gentile, Chris Noth’un 2002 yılında New York’ta kendisine ait dairesinde öpmeye zorladığını ve elini kıyafetinin altına sokup kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

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Chris Noth, hakkında çıkan cinsel saldırı suçlamalarının ardından CBS’in suç dizisi The Equalizer’dan kovulmuştu. Universal Television ve CBS’ten yapılan açıklamada, “Chris Noth The Equalizer’ın yeni bölümlerinde yer almayacaktır” denilmişti. Ünlü aktör, ikinci sezon bölümleri yayınlanan dizide bu yıl rol almaya başlamıştı.

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Chris Noth ise hakkında çıkan suçlamaların “kategorik olarak yanlış” olduğunu söyleyerek, “Bu hikayeler 30 yıl önceden de 30 gün önceden de olabilir. Hayır demek hayırdır. Bu benim asla aşmayacağım bir çizgi. Birliktelikler rızaya dayalıydı. Bu hikayelerin ortaya çıkış zamanını sorgulamak zor” demişti.
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12 MİLYON DOLARDAN OLDU

Noth’un farklı zamanlarda farklı kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları, ünlü oyuncunun kurucusu olduğu tekila markasını satma planlarını da suya düşürmüştü. Markanın yüzü de olan Noth’un kısa bir süre önce tekila şirketini 12 milyon dolara satmak için masaya oturduğu ve müzakerelerin devam ettiği belirtilmişti. Fakat Noth hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında alıcının, “Bu iddiaların ışığında bu şirketi satın almanın artık bir anlamı kalmadı. Bu konu çok ciddi bir şekilde incelenmeli” diyerek masadan kalktığı kaydedilmişti.

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