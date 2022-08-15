Hal eş anlamlısı nedir? Hal kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Hal, isim türünde bir kelimedir. Arapça kökenlidir. Başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde yeni kelimeler üretebilir. Atasözlerinde ve deyimlerde yer aldığı da olur. Hal eş anlamlısı olan kelimeler çözüm, eritme, durum, sonuç gibi kelimelerdir.

Hal kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu hal kelimesi için isim türünde birden fazla tanım yapar. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen örnek kullanımlar şunlardır:

Çözme, çözülme

Çözüm

Eritme

Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma.

Diğer anlamı ile sebze, meyve, bakliyat ve bunun gibi gıda ürünlerinin satıldığı yerdir. Bu kelime dilimize Fransızca dilinden geçmiştir.

Tahttan indirme.

Bir şeyin içinde bulunduğu şartların veya taşıdığı niteliklerin bütünü, durum, vaziyet.

"Herkes haline göre bir hediye verdi. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)"

Tutum, tavır.

"Bambaşka bir hâliniz vardır sizin. Merhametli bir insan olduğunuz bellidir. (Oktay Rıfat)"

Şimdiki zaman içinde yaşanılan zaman.

"Hal dediğimiz şey yarından sonra mazi olacaktır. (Yahya Kemal Beyatlı)"

Güç, kuvvet, takat.

"Şimdi gezmeye çıkacak halim yok."

Mecaz anlamı ile kötü durum, sıkıntı ve dert için de kullanılır.

Fil bilgisinde durum kelimesinin karşılığıdır. Ekleri ifade eder.

Hal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Durum, vaziyet, sıkıntı, dert, takat, kuvvet, güç, tavır, tutum, çözme, çözülme, eritme, çözüm, sonuç kelimeleri hal eş anlamlısı kelimeler olarak kullanılabilir.

Halin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamın pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Halin eş anlamlısı olan kelimeler ile ve hal kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: