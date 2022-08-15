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Hal eş anlamlısı nedir? Hal kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

13.08.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime hazinesi çok geniş olan bir dildir. Yabancı kökenli birçok kelime zaman içinde dönüşerek dilimize yerleşmiştir. Bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Hal kelimesi de bu özelliklere sahiptir. Eş anlamlısı durum kelimesidir. Hal kelimesini eş anlamlısı nedir? Hal eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Hal eş anlamlısı nedir? Hal kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Hal, isim türünde bir kelimedir. Arapça kökenlidir. Başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde yeni kelimeler üretebilir. Atasözlerinde ve deyimlerde yer aldığı da olur. Hal eş anlamlısı olan kelimeler çözüm, eritme, durum, sonuç gibi kelimelerdir.

Hal kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu hal kelimesi için isim türünde birden fazla tanım yapar. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen örnek kullanımlar şunlardır:

  • Çözme, çözülme

  • Çözüm

  • Eritme

  • Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma.

  • Diğer anlamı ile sebze, meyve, bakliyat ve bunun gibi gıda ürünlerinin satıldığı yerdir. Bu kelime dilimize Fransızca dilinden geçmiştir.

  • Tahttan indirme.

  • Bir şeyin içinde bulunduğu şartların veya taşıdığı niteliklerin bütünü, durum, vaziyet.
    "Herkes haline göre bir hediye verdi. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)"

  • Tutum, tavır.
    "Bambaşka bir hâliniz vardır sizin. Merhametli bir insan olduğunuz bellidir. (Oktay Rıfat)"

  • Şimdiki zaman içinde yaşanılan zaman.
    "Hal dediğimiz şey yarından sonra mazi olacaktır. (Yahya Kemal Beyatlı)"

  • Güç, kuvvet, takat.
    "Şimdi gezmeye çıkacak halim yok."

  • Mecaz anlamı ile kötü durum, sıkıntı ve dert için de kullanılır.

  • Fil bilgisinde durum kelimesinin karşılığıdır. Ekleri ifade eder.

Hal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Durum, vaziyet, sıkıntı, dert, takat, kuvvet, güç, tavır, tutum, çözme, çözülme, eritme, çözüm, sonuç kelimeleri hal eş anlamlısı kelimeler olarak kullanılabilir.

Halin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamın pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Halin eş anlamlısı olan kelimeler ile ve hal kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Son günlerde senin halin hal değil kardeşim. Anlat da bilelim neyin var?
  • Duruma bakılırsa eleman çıkartacaklar.

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