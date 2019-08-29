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Hala CD ile film izleyen milyonlarca insan var

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TEKNOLOJİ  | 29.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

Hayatına başladığı 21 yıldan sonra Netflix beş milyar disk göndererek bir rekora imza attı ancak bu sayının altı milyar olmayacağı biliniyor.

Hala CD ile film izleyen milyonlarca insan var

1997 yılında kurulduğunda internet üzerinden değil, abonelerine CD’ler ile filmler ulaştıran bir servis ola Netflix, bu hizmetine hala devam ediyor.

Eksisi kadar yoğun olmasa da, internete erişimi olmayan 2.4 milyon abonenin film ve dizileri CD üzerinden almaya devam ettiğini bilmek çoğumuzu şaşırtabilir. Ancak 2011’de bile bu rakamın 14 milyon kişi olduğunu unutmamak gerekiyor.

Netflix bugün açıkladığı rakamlarla, kurulduğu günden bugüne kadar toplam 5 Milyar adet CD gönderdiğini açıkladı. Ancak artık çok düşen CD abonelik rakamları nedeniyle, 6 milyar CD rakamına ancak 35 sene sonra ulaşacaklarını da açıkladılar.

Öte yandan CD aboneliği Netflix için hala karlı bir iş. Şirket sadece son çeyrekte CD abonelerinden 46 milyon dolar kazandı. Bu da yılda yaklaşık 150 milyon dolara denk düşen bir kazanç anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
CD film

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