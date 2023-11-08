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Hâlâ nasıl yazılır? Hâlâ mı hayla mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

20.10.2023 17:56 | Son Güncelleme:
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Yazım hatasına en çok düşülen kelime türlerinden biri de yabancı kökenli olan sözcüklerdir. Herhangi bir sözcük türünde olabilirler. Bu tür kelimeler farklı bir ülkenin diline ait olsa da Türkçeye kabul edilir ve zaman içinde bazen aldıkları ekler bazen de söyleniş biçimleri ile Türkçe kelimeler haline dönüşürler. Telaffuzda ve yazımda hata yapılmaması için bazı kurallar geliştirilmiştir. Kurallara uyulmadığı sürece hata yapılır.

Türkçede bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Bu anlamlar söyleniş biçimleri, vurgu ya da tonlamalara, kullanılan düzeltme (şapka) işaretlerine göre değişiklik gösterebilir. Yazım hatası yapılmaması o kelimenin doğru telaffuz edilebilmesi için de önemlidir. Çoğunluklu olarak farklı ülkelerin dillerinden gelen yabancı kökenli kelimeler için geçerli olan bu durumların yaşanmaması için Türkçe yazım kurallarına uyulması gerekir.

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Hâlâ nasıl yazılır?

Düzeltme (şapka) işareti ile farklı iki şekilde kullanılabilen hâlâ TDK’nin (Türk Dil Kurumunun) resmî internet sitesindeki tanımına göre düzeltme (şapka) işareti olmadan kullanıldığında babanın kız kardeşi anlamına gelir. Ancak zarf olan hâlâ şimdiye dek, o zamana kadar, henüz gibi anlamlarda kullanılır. Bu kelimenin söyleniş biçimlerinde ve dolayısı ile yazım biçimlerinde sık olarak hataya düşülür. Bu hataya düşmemek için Türk Dil Kurumunda da yer alan yazım kurallarına uyulması gerekir.

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Hâlâ mı hayla mı?

Hâlâ yazımında en çok hata yapılan kelimeler arasındadır. Zarf türünde bir kelime olan hâlâ doğru yazılışı bu şekilde olan bir kelimedir. Eğer farklı harfler ile birlikte yazılırsa yazım hatası yapılmış olur. En sık olarak hayla şeklinde söylenir ya da yazılır. Ancak hayla doğru bir ifade değildir. Hayla olarak yazılmaması gereken bu kelime bu şekilde telaffuz da edilemez. Bu kelimenin doğru yazılışı ile birleşik fiillerde, kalıp sözlerde, deyimlerde ya da atasözlerinde sık olarak kullanıldığı da olur.

Düzeltme (şapka) işareti kullanılarak anlamı değişebilen kelimelerden biri olduğu için hâlâ kelimesinin doğru şekilde yazılması önemlidir. Bu kelimenin içinde farklı başka bir harf de kullanılmamalı ve sadece hâlâ şeklinde yazılmalıdır.

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