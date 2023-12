Günaydın nasıl yazılır? Günaydın ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günaydın kelimesi hem sözlü konuşmalarda hem de yazılı iletişimlerde yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Bu kelime Türkçe kökene sahip bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözcüklerin yazımıyla ilgili yol gösteren kaynakların başında Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlük sayfası gelmektedir. Bu sayfaya giriş yapıldığında günaydın yazımı ile alakalı en güncel bilgilere ulaşmak mümkün olmakla birlikte bu sözcüğün okunuş şekli de sesli olarak dinlenebilmektedir.

Günaydın nasıl yazılır?

Dilimizde var olan sözcükleri yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Yazım kurallarına uyulmadan yazılan kelimeler, cümlelerde anlam bozulmasına sebebiyet vermektedir. Günaydın sözcüğü de yazımında yaygın olarak imla hatası yapılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin yazımı kadar ne anlama geldiğini de bilmek gerekir. Tüm bu bilgilere erişim sağlamak için ise Türk Dil Kurumunun online sözcük sorgulatma alternatifi sunan internet sitesi ziyaret edilmektedir. Ayrıca bu sözcük sayfası üzerinden kelimelerin ne manaya geldiğine de ulaşmak ve gerektiğinde Türk işareti dili ile nasıl gösterildiği bilgisine de erişim sağlamak mümkündür. Bu bağlamda günaydın TDK’ye göre manası şöyledir:

(Ünlem) Sabah vakitlerinde kullanılan selamlaşma kelimesi.

(Ünlem/Alay Yollu) “Yeni mi fark ettin?” manasında kullanılan kelime.

Günaydın ayrı mı yazılır?

Günaydın kelimesi her sabah insanların birbirini selamlamak ve güzel dileklerde bulunmak için kullandığı bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük pek çok yerde “gün aydın” olarak ayrı yazım biçimiyle kullanılmaktadır. Bu kelime birleşik sözcükler grubuna dâhil olduğundan günaydın bitişik mi yazılır hususunda zihin karışıklığı yaşanabilmektedir. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan ve Türkçenin en itimatlı sözlüğü olarak gösterilen TDK güncel yazım kılavuzuna göre bu kelime her zaman bitişik olarak kullanılmaktadır. Yani bu sözcüğün doğru yazım stili her daim “günaydın” şeklinde olmalıdır. Ayrı olarak yazılması ciddi yazım kuralı ihlali olarak görülmektedir. Buna göre günaydın doğru yazılışı şu şekildedir:

Günaydın (doğru kullanım)

Gün aydın (yanlış kullanım)