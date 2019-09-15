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Halay sırasında düğün karıştı! Yaralılar var

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 15.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te düğünde halay çekildiği sırada çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Halay sırasında düğün karıştı! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda halay çekildiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi darbedilerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Gelin ve damadın kavga sonrası terk ettiği düğün, bir süre sonra son buldu.

Polis ekipleri düğün salonu ve mahallede güvenlik önlemi aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep halay düğün kavga

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