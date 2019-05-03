Hale Soygazi'nin açtığı davada DNA kararı

Mahkeme, Murat Şar’ın ünlü oyuncu Soygazi’nin çocuğu olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumundan DNA raporu istenilmesine karar verdi. Edremitli Murat Şar’ın bir televizyon programında annesinin oyuncu Hale Soygazi olduğunu iddia etmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan oyuncu Hale Soygazi, program ve televizyon kanalı hakkında 1 liralık sembolik tazminat davası açmıştı.

"ÇOCUĞU TERK EDEN ANNE İMAJI"

Programda “çocuğunu terk eden anne” imajı oluşturularak toplum nezdinde küçük düşürüldüğünü iddia eden Soygazi’nin açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

DNA TESTİ İSTENDİ!

Duruşmada söz alan taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, davacı Hale Soygazi ve davalı Murat Şar’ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek DNA testi yapılmasına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

(İHA)



