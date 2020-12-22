Halfeti nerede, nereye bağlı? Evleri, Saklı Cennet, Batık Şehir, gezilecek yerleri nerede?

Yüzyıllar geçse de adından söz ettirecek olan Halfeti, tarihin izlerini bizlere tüm ihtişamıyla sunmaya devam ediyor. Suyun üstünde olduğu kadar altında da Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi yatıyor. Gelin, bu yaşayan tarihi birlikte tanıyalım. "Halfeti nerede?" gibi sorularınızın cevaplarına yakından bakalım. İşte tüm ayrıntılarıyla Halfeti...
Halfeti'nin nerede, hangi ilde olduğuna ve nasıl gidildiğine dair tüm merak ettiklerinizin cevabını bu başlık altında bulabilirsiniz. Karagül Diyarı olarak bilinen Halfeti, Gaziantep ile Şanlıurfa'nın tam ortasında yer alan ve Şanlıurfa'ya bağlı olan bir ilçe. Şehir merkezine 145 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Dünyada siyah gülün yetiştiği tek yer olarak anılan Halfeti yani Saklı Cennet Fırat Nehri'nin kıyısında bulunuyor. Halfeti'nin bir kısmı Fırat Nehri'nin sular altında kalmış ve Halfeti'ye gittiğiniz zaman sular altında kalan bu yer insanda saklı cennet hissi uyandırıyor. Hem doğıanın hem de tarihin iç içe geçtiği bu yerden etkilenmemek imkansız.
Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine ve medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan Halfeti'de gezilecek yerleri mutlaka not almalısınız. Gidenlerin tavsiyesi de sonbahar aylarında gidilip gezilmesi. Özellikle eski Halfeti'de tekne turu yapmayı düşünüyorsanız bu tavsiyeyi dikkate almanızda fayda var. Halfeti'de gezilecek yerler ise şöyle;
Büyük bir kısmı sular altında kalmış olsa da Halfeti Evleri görülmeye değer. Bu evler, Eski Halfeti olarak adlandırılan bölgede yer alıyor. Taş mimarinin en özgün örneklerinden olan bu evler, büyük bir avlu içerisine yerleştirilmiş. Kayıp kent olarak da adlandırılan Halfeti Evleri'nin olduğu alan, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Halfeti Karagül Konağı Nerede?
Bir kısmı sular altında kalan Eski Halfeti'de çekilen dizi Karagül aracılığıyla birçok Halfeti evi televizyon ekranlarına yansıdı. Dizi sayesinde Halfeti'ye gitmiş, evlere girip çıkmış kadar olduk. Dizide konak olarak kullanılan ev ise Karagül Konağı ismini almış ve dizinin hayranları tarafından Halfeti oldukça ziyaret edilir olmuş.
MÖ 9. yüzyılda Asur Kralı tarafından kurulan ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Halfeti, Şanlıurfa'nın bir ilçesi. Birçok kültürün izleri bulunan bu ilçe, 2000 yılında sular altında kalıyor ve geriye taş evlerin bir kısmı, cami minaresi ve sular altında kalan kültür eşiği şehir kalıyor. Tekne turuyla gezebileceğiniz Halfeti Batık Şehir, gezinme esnasında insanda tarihin içinde geziniyormuş hissi yaratıyor. Batık şehir oluşuyla insanı hüzünlendiren Halfeti aslında bir yandan da yoğun bir şekilde turist çekmeyi başaran bir yer, büyük bir turizm değeri.
2013 yılında Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından Cittaslow, yani Sakin Şehir, ağına dahil edilen Halfeti Şanlıurfa'ya bağlı bir ilçe. Bu saklı cennet, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.
Gaziantep ile Urfa'nın tam ortasında kalan Halfeti'nin Urfa ile arasında 145 kilometre mesafe var.
Urfa'nın bir ilçesi olan saklı cennet Halfeti'nin Antep ile arasında yaklaşık olarak 100 kilometre var. Halfeti her ne kadar Urfa'ya bağlı bir ilçe olsa da aslında Antep'ten ulaşması çok daha kolay.
Büyük bir kısmının sular altında kalmasıyla birlikte Halfeti'de yaşayan haneler Yeni Halfeti olarak adlandırılan bölgeye taşınmış. Ancak hala Eski Halfeti'de yaşayanlar mevcut. Eski ve yeni Halfeti'nin toplamda nüfusu yaklaşık 41.000'e yakın.
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