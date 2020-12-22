Halfeti nerede, nereye bağlı? Evleri, Saklı Cennet, Batık Şehir, gezilecek yerleri nerede?

Yüzyıllar geçse de adından söz ettirecek olan Halfeti, tarihin izlerini bizlere tüm ihtişamıyla sunmaya devam ediyor. Suyun üstünde olduğu kadar altında da Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi yatıyor. Gelin, bu yaşayan tarihi birlikte tanıyalım. "Halfeti nerede?" gibi sorularınızın cevaplarına yakından bakalım. İşte tüm ayrıntılarıyla Halfeti... Halfeti Nerede? Halfeti'nin nerede, hangi ilde olduğuna ve nasıl gidildiğine dair tüm merak ettiklerinizin cevabını bu başlık altında bulabilirsiniz. Karagül Diyarı olarak bilinen Halfeti, Gaziantep ile Şanlıurfa'nın tam ortasında yer alan ve Şanlıurfa'ya bağlı olan bir ilçe. Şehir merkezine 145 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Halfeti'ye Nasıl Gidilir? Gaziantep'ten özel araçla gitmek için iki farklı yolunuz var. Birinci yolu seçerseniz Adana - Urfa yolunu takip edip Birecik ayrımına gelince ayrımdan yola devam edeceksiniz. Bu yol sizi Urfa - Halfeti yoluna çıkaracak ve sonucunda Halfeti'ye varacaksınız. İkinci yolu seçerseniz aracınızla Rumkale'ye geçeceksiniz. Rumkale'ye geçince aracınızı orada bırakıp tekneyle Halfeti'ye geçebilirsiniz.

Şanlıurfa'dan özel araçla gitmek için yaklaşık 1,5 saat D400 kara yolu üzerinden Halfeti yönünde ilerlemeniz gerekiyor. Yolun sonunda Halfeti'ye varacaksınız.

Toplu taşımayla gitmek isterseniz Şanlıurfa Otogar'ından Halfeti minibüsleri kalkıyor, bu minibüsler ile yaklaşık 2,5 saatte Halfeti'ye varabilirsiniz. Halfeti Saklı Cennet Nerede? Dünyada siyah gülün yetiştiği tek yer olarak anılan Halfeti yani Saklı Cennet Fırat Nehri'nin kıyısında bulunuyor. Halfeti'nin bir kısmı Fırat Nehri'nin sular altında kalmış ve Halfeti'ye gittiğiniz zaman sular altında kalan bu yer insanda saklı cennet hissi uyandırıyor. Hem doğıanın hem de tarihin iç içe geçtiği bu yerden etkilenmemek imkansız.

Halfeti Gezilecek Yerler Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine ve medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan Halfeti'de gezilecek yerleri mutlaka not almalısınız. Gidenlerin tavsiyesi de sonbahar aylarında gidilip gezilmesi. Özellikle eski Halfeti'de tekne turu yapmayı düşünüyorsanız bu tavsiyeyi dikkate almanızda fayda var. Halfeti'de gezilecek yerler ise şöyle; Asma Köprü,

Rum Kale,

Aziz Nerses Kilisesi,

Barşavma Kilisesi,

Kantarma Mezrası,

Karagül ve

Tekne turuyla Eski Halfeti. Halfeti Evleri Nerede? Büyük bir kısmı sular altında kalmış olsa da Halfeti Evleri görülmeye değer. Bu evler, Eski Halfeti olarak adlandırılan bölgede yer alıyor. Taş mimarinin en özgün örneklerinden olan bu evler, büyük bir avlu içerisine yerleştirilmiş. Kayıp kent olarak da adlandırılan Halfeti Evleri'nin olduğu alan, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Halfeti Karagül Konağı Nerede?

Bir kısmı sular altında kalan Eski Halfeti'de çekilen dizi Karagül aracılığıyla birçok Halfeti evi televizyon ekranlarına yansıdı. Dizi sayesinde Halfeti'ye gitmiş, evlere girip çıkmış kadar olduk. Dizide konak olarak kullanılan ev ise Karagül Konağı ismini almış ve dizinin hayranları tarafından Halfeti oldukça ziyaret edilir olmuş.