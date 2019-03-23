Haliç Köprüsü'nde skandal görüntüler! Seyir halindeyken bakın ne yaptı

Haliç Köprüsü'nde dün öğle saatlerinde bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntüler 'bu kadarına pes' dedirtti. Seyir halindeyken bir eliyle gidonu tutan diğer eliyle de cep telefonuyla oynayan motosiklet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı.
Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli adeta ölüme meydan okudu. Motor sürücüsü yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu ile kendisini görüntülediğini fark etmesine rağmen istifini bozmadı. Trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.
İHA
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