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Haliç Köprüsü'nde skandal görüntüler! Seyir halindeyken bakın ne yaptı

aris.aras aris.aras
GÜNDEM  | 23.03.2019 09:17 | Son Güncelleme

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeyken cep telefonu kullanan motosiklet sürücüsü tehlike saçtı. Motosikletlinin kazaya davetiye çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

Haliç Köprüsü'nde dün öğle saatlerinde bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntüler 'bu kadarına pes' dedirtti. Seyir halindeyken bir eliyle gidonu tutan diğer eliyle de cep telefonuyla oynayan motosiklet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı.

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Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli adeta ölüme meydan okudu. Motor sürücüsü yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu ile kendisini görüntülediğini fark etmesine rağmen istifini bozmadı. Trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik Motosiklet

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tamam yanlış fakat size soruyorum . hangimiz araç kullanırken telefonla konuşmuyoruz. acil birşey vs oluyor . bumu tehlike saçmış
Ehliyetine ve motoruna el konulması gerekiyor
Bu iş birileri için sapıklık haline geldi.
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