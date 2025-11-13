Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Halıdan servet çıktı! Altınları görünce şaşkına uğradı, bakın ne yaptı

Adana'da halı yıkama işletmesi çalışanı, müşterisinin halısının içinden bulduğu 650 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti. Dürüstlüğüyle takdir toplayan çalışan, iş yeri sahibi tarafından haftalık ikramiyeyle ödüllendirildi.

Halıdan servet çıktı! Altınları görünce şaşkına uğradı, bakın ne yaptı

Adana'da halı yıkama firmasında çalışan Mehmet Reşit Erkek (32), kadın bir müşterisinden yıkamak için halılarını teslim aldı. Başka bir adresten halı almak için hareket eden Erkek, aracının arkasını açtığında halılardan birinin içinde cüzdan olduğunu fark etti.

Halıdan servet çıktı! Altınları görünce şaşkına uğradı, bakın ne yaptı 1

Cüzdanı açan Mehmet Erkek, içerisinde yaklaşık 650 bin TL değerinde altın bulduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen iş yeri sahibi Seyfettin Altun'u (40) arayarak durumu bildirdi. Altun ve Erkek, müşteriye ulaşıp altın dolu cüzdanı eksiksiz şekilde teslim etti. Müşteri ise hem duygulandı hem de teşekkür ederek iki çalışana helallik verdi.

Halıdan servet çıktı! Altınları görünce şaşkına uğradı, bakın ne yaptı 2

İş yeri sahibi Altun, çalışanının örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "10 yıldır bu sektördeyiz, bugün başımızdan böyle farklı bir olay geçti. Halının renginden ötürü farklı rengi dikkat edip baktığında cüzdanı gördü. Elemanım cüzdanı açtığında altınlarla karşılaştı. Adetleri sayıp müşteriye, sayarak teslim ettik. Karşı tarafta bu durumdan çok memnun kaldı. Müşterimizin hoşuna gitti, duasını aldık. Güvenli bir firmayız, kimsenin altınına tenezzül edecek değiliz. Bizim buraya ne gelirse teslim etmekle hükümlüyüz. Çalışanıma bu hareketinde ödülü bu hafta çift haftalık vermeyi düşünüyorum. Bu güzel davranışından dolayı kendisini tebrik ettik. Devamını diliyoruz, inşallah hep böyle haramdan uzak doğru yolu tercih edeceğini umuyoruz" dedi.

Halıdan servet çıktı! Altınları görünce şaşkına uğradı, bakın ne yaptı 3

"SAHİBİNE ULAŞTIK"

Altınları bulan Mehmet Reşit Erkek, "Halıları alıp arabaya koyduk, isimlerini halının üzerine yazdık. Başka bir adrese gittim sonra, kapıyı açtığımda halının içinde bir cüzdan fark ettim. Cüzdanı açtığımda altınları gördüm. Hemen fabrikaya geldim. Bu halının içinden bunların çıktığını söyledim. Hanımefendiye ulaştık. Herhangi bir değerli eşyanızı unutup halının içinde mi bıraktınız diye sordum. Altın diye cevap verdi, mor bir cüzdan da olduğunu söyledi. Biz de apar topar gittik ve altınlarını teslim ettik. Altın sahibi biz gittiğimizde çok tedirgin ve şoktaydı, bir üzüntü ile sevinç vardı. Altınları sayılı şekilde aldılar, ‘Allah razı olsun' dedi o bize yeterlidir" diye konuştu.

Halıdan servet çıktı! Altınları görünce şaşkına uğradı, bakın ne yaptı 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epstein dosyasındaki e-postalar soruldu! Tepkisi bakın ne olduEpstein dosyasındaki e-postalar soruldu! Tepkisi bakın ne oldu
Sırlarla dolu esrarengiz yapı! Ne yazıldığı bir türlü bulunamıyor: Defineciler dadandı, 24 saat korunuyorSırlarla dolu esrarengiz yapı! Ne yazıldığı bir türlü bulunamıyor: Defineciler dadandı, 24 saat korunuyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.749,11
5.749,87
% 0.92
12:56
Ons Altın / TL
179.058,91
179.091,89
% 1.05
13:11
Ons Altın / USD
4.238,06
4.238,62
% 1.01
13:11
Çeyrek Altın
9.198,57
9.401,03
% 0.92
12:56
Yarım Altın
18.339,65
18.802,07
% 0.92
12:56
Ziynet Altın
36.794,29
37.489,14
% 0.92
12:56
Cumhuriyet Altını
39.395,00
39.990,00
% 2.21
12:43
Anahtar Kelimeler:
Adana Altın halı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.