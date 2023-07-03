SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Halil Dervişoğlu, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli

Halil Dervişoğlu, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli

03.07.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu için Beşiktaş devreye girdi. Takımıyla kontratının bitmesine 1 yıl kalan milli oyuncu için siyah-beyazlılar her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı. Şenol Güneş'in onay verdiği bu transfer için çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar pazarlıklarda sona geldi ve anlaşma sağladı.

1.5 MİLYON EURO BONSERVİS

d4de5b18359b46449bd11ab3c586a686

Halil Dervişoğlu için Brentford'a 1.5 milyon euro öneren Beşiktaş beklemeye geçmişti. Brentford'un transfere onay verdiği öğrenilirken, Halil Dervişoğlu'nun da Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLADI: "İSTİYORUZ"

F0HZv8nWwAE3vbR

Şenol Güneş: "Halil Dervişoğlu transferini istiyoruz. Türk olduğu için tercih ediyoruz. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için olumlu olacağını düşünüyorum."

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

bb7e68710dbe4f3690c0ff92e4d315c8

Brentford ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Halil Dervişoğlu, takımın kendisi için önerdiği sözleşmeyi kabul etmemişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartal durdu durdu bombayı patlattı! Bayern'in yıldızı geliyorKartal durdu durdu bombayı patlattı! Bayern'in yıldızı geliyor
Fenerbahçe'de transfer bitiyor!Fenerbahçe'de transfer bitiyor!
Dünyaca ünlü teknik adam gözaltında!Dünyaca ünlü teknik adam gözaltında!
Anahtar Kelimeler:
Halil Dervişoğlu beşiktaş galatasaray beşiktaş, nww

En Çok Okunan Haberler

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Arda'yı Barça kaptı! İşte anlaşma şartları...

Arda'yı Barça kaptı! İşte anlaşma şartları...

Jesus'un ilk işi Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu!

Jesus'un ilk işi Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu!

G.Saray'dan KAP geldi! Tam 408 milyon TL...

G.Saray'dan KAP geldi! Tam 408 milyon TL...

Icardi ve Wanda Nara'nın talebi ağızları açık bıraktı! Taraftar ayaklandı...

Icardi ve Wanda Nara'nın talebi ağızları açık bıraktı! Taraftar ayaklandı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.