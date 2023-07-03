Halil Dervişoğlu, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı. Şenol Güneş'in onay verdiği bu transfer için çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar pazarlıklarda sona geldi ve anlaşma sağladı.

1.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Halil Dervişoğlu için Brentford'a 1.5 milyon euro öneren Beşiktaş beklemeye geçmişti. Brentford'un transfere onay verdiği öğrenilirken, Halil Dervişoğlu'nun da Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLADI: "İSTİYORUZ"

Şenol Güneş: "Halil Dervişoğlu transferini istiyoruz. Türk olduğu için tercih ediyoruz. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için olumlu olacağını düşünüyorum."

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Brentford ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Halil Dervişoğlu, takımın kendisi için önerdiği sözleşmeyi kabul etmemişti.



