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Halil Dervişoğlu'nun son anda Galatasaray'a transfer olmasının ardından Beşiktaş'tan sert açıklama!

15.07.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, son anda kararını değiştirerek Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu transferinin açıklanmasının ardından Almanya'da Augsburg ile oynanan hazırlık maçının ardından Sarı-Kırmızılılar'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya’da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Augsburg ile karşılaştı.

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu'nun son anda Galatasaray'a transfer olmasına dair konuşan Kocadağ Sarı-Kırmızılılar için de sert ifadeler kullandı.

"BABASI GELMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

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"Halil Dervişoğlu bizim planımızda olan bir isim değildi." diyen Kocadağ "Babası, oğlunun bize gelmek istediğini söylüyor. Biz şartlarımızı sunduk, oyuncunun beklentisi bize uymadı. Şenol hocamız son açıklamasıyla bu konuya nokta koymuş oldu. Kendisi bazen öyle bir laf ediyor ki; lafı gediğine koyuyor." açıklamasını yaptı.

"DİĞER TAKIMLA İLGİLİ GELİŞME OLMUŞ"

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Halil İle ilgili sözlerine devam eden Kocadağ, "Dün akşam itibarıyla oyuncunun babasının yeniden duygusal bir yaklaşımı oldu ve hocamızı, Ceyhun Kazancı'yı aradı. Teknik heyetimize bu konuyu aktarıp oyuncuya dönüldüğünde diğer takımla ilgili gelişmeler olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'A DERS VERDİK"

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Galatasaray'a göndermede bulunan Emre Kocadağ, "Kendilerinin Ghezzal ve Rosier'e de ilgisi vardı. Gedson transferiyle onlara iyi bir ders verdiğimizi düşünüyoruz. Beşiktaş, ihtiyacı olan bir oyuncuyu hiçbir şeye bakmadan alır. Halil, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu değildi." açıklamasını yaptı.

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Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini resmen açıkladı!Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini resmen açıkladı!
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