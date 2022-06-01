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Halil Sezai hakkında, darp ettiği komşusuna yönelik hakaretten 2 yıl 4 ay hapis cezası istendi

01.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlı komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai hakkında, sahne aldığı mekanda komşusuna yönelik söylediği sözler nedeniyle "alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Halil Sezai hakkında, darp ettiği komşusuna yönelik hakaretten 2 yıl 4 ay hapis cezası istendi

Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020'de tartıştığı komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. 42 gün cezaevinde yatan şarkıcı, tahliye olduktan sonra çıktığı mekanda komşusu hakkında "Gerekli şekilde dövemedim" demesi üzerine hakkında bir dava daha açıldı.

KONSERDEKİ SÖZLERİNİ KABUL ETMEDİ

42 gün tutuklu kalan şarkıcı Halil Sezai, sahne aldığı bir mekanda şiddet uyguladığı komşusu hakkında "Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Hak etti. G...n tekiydi gerçekten" şeklinde sözler söylemişti. Meriç'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Sezai, "Kimseye yönelik hakaret ve tehditte bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum" diyerek suçlamayı kabul etmemişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

TARAFLAR UZLAŞAMADI

Hazırlanan iddianamede, Halil Sezai'nin 18 Temmuz 2021 tarihinde verdiği konser sırasında darp olayıyla ilgili konuştuğu, bu esnada müşteki Hüseyin Meriç'i hedef alarak küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği anlatıldı. Halil Sezai'nin bu sözleri söylerken konser alanında alenen yayınlanmak üzere kamera çekimi yapıldığını bildiği ve 'alenen hakaret' suçunu işlediği kaydedildi. Suçun uzlaştırma çerçevesinde kaldığı, taraflar arasında uzlaşma sürecinin başlatıldığı ancak tarafların uzlaşamadıkları aktarıldı.

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2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Halil Sezai'nin darp ettiği komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik söylediği sözler nedeniyle "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. "Tehdit" suçundan yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse Sezai önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Halil Sezai
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