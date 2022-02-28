Halil Sezai'nin komşusu yine şikayetçi oldu! Şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Komşusu Hüseyin Meriç ile kavga eden ve komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 3 ayrı suçtan 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından bir süre hapis yatan Halil Sezai Paracıkoğlu yine ifade verdi.

Verdiği bir konserde Meriç’e hakaret ve tehdit içeren sözler söylediği öne sürülen şarkıcı Halil Sezai şüpheli sıfatıyla gittiği savcılıkta suçlamayı kabul etmedi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda yaklaşık yarım saat ifade veren Paracıkoğlu’nun ifadesinde "Kimseye yönelik tehdit ve hakarette bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum, suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Paracıkoğlu, savcılıkta ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.



