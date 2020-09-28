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Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraz reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi.

Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraz reddedildi

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. . Halil Sezai'nin savcılık ifadesinde yaşlı adamı darp ettiğini kabul ederek "Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım" demişti.

BALTALI GÖRÜNTÜLER SUNULMUŞTU

Sezai’nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmişti. Müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep ederek dava dosyasına yeni görüntüler sunulmuştu. Sezai'nin avukatı tarafından sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti.

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