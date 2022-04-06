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Halis Serbest kimdir, aslen nereli? Bergen'i öldüren Halis Serbest kaç yaşında, hapiste mi?

06.04.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halis Serbest'in kim olduğu ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Şarkıcı Bergen’i cani şekilde öldürmüş olan eski kocası Halis Serbest, bir süre önce vizyona giren 'Bergen' filminin yapım şirketine, 'kişilik haklarına saldırı' olduğu iddiasıyla maddi-manevi tazminat davası açtı. Peki Halis Serbest kimdir, aslen nereli? Halis Serbest kaç yaşında, hapiste mi? İşte merak edilenler...

Halis Serbest kimdir, aslen nereli? Bergen'i öldüren Halis Serbest kaç yaşında, hapiste mi?

Şarkıcı Bergen’i canice öldürmüş olan eski kocası Halis Serbest, 'Bergen' filminin yapım şirketine, 'kişilik haklarına saldırı' olduğu iddiasıyla maddi-manevi tazminat davası açtı. Ünlü şarkıcı Bergen'in biyografi filminde kendisinden bahsedilen Halis Serbest'in hayatı sorgulanmaya başlandı. Peki Halis Serbest kimdir?

HALİS SERBEST KİMDİR?

Bergen ile evli olduğu bilinen Adanalı Halis Serbest, eşi Bergen'in yüzüne kezzap atmıştır. Sonrasında ise ikili boşanmıştır. Ünlü sanatçı Bergen, 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eski eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürülmüştür.

Halis Serbest, Bergen’in annesi Sabahat Çakar’ı da 3 kurşunla yaralayarak olay yerinden kaçmıştır. Ünlü sanatçı Bergen ise olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Halis Serbest'in Bergen'in yüzüne kıskançlık sebebiyle kezzap attığı öğrenilmiştir. Cinayetin de yine kıskançlık sebebiyle yapıldığı belirtilmektedir.

Adana’da yaşamını sürdüren Halis Serbest, Kozan ilçesinde 2’si 16, 2’si 17 yaşında olan 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanmıştı. Ailelerden 3’nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlenmişti. Halis Serbest, Bergen ile evlenirken “Gazino işini bırakacaksın, bu bana da aileme de yakışmaz.” demiş ve Bergen de ilk başta bu durumu kabul edip evlenmiştir. Fakat sonradan sahneler olmadan yapamayan Bergen, Halis Serbest'e gidip “Ben yapamıyorum, sahneye geri döneceğim.” demiştir. Bunun üzerine Halis Serbest, Bergen’den boşanmak istemiştir.


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Bergen
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