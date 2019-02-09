Halit Ergenç bir kez daha Atatürk’ü canlandıracak

2010 yapımı “Dersimiz Atatürk”te başrol oynayan Halit Ergenç, 9 yıl aradan sonra bir kez daha Atatürk kimliğine bürünmeye hazırlanıyor. Oyuncu, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği “İlk Adım: 1919”da rol almaya hazırlanıyor. Film, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı sebebiyle çekilecek ve toprakları işgal altındaki bir milletin son umudunu taşıyan Bandırma Vapuru'ndaki Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının kader yolculuğunu beyazperdeye taşıyacak.

ÖN HAZIRLIK TAMAMLANDI

Proje için ön hazırlıklar da tamamlandı. 1974 yapımı bir tanker, Tuzla'daki tersanede Bandırma Vapuru'nun birebir kopyası olacak şekilde yenilendi. Dönemin ihtişamını yansıtan ünlü Saltanat Vagonu da Sirkeci Garı'nda tasarlanıp çekimlerin yapılacağı Beykoz Kundura Fabrikası'na taşındı. İç mekânlar için ayrıca aynı platoda birebir ölçülerde dekorlar hazırlandı. “İlk Adım: 1919”un şimdiye dek çekilmiş en büyük bütçeli Atatürk filmi olacağı konuşuluyor.

Halit Ergenç'in başrolü eşi Bergüzar Korel'le paylaştığı ‘Vatanım Sensin’de, 1919'da, Milli Mücadele döneminde geçiyordu. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran ve iki sezon devam eden dizisinde Ergenç, Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı Albay Cevdet rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.



