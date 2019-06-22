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Halit Ergenç darp edilmişti! Savcılık soruşturma başlattı ifadeler ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2019 13:23 | Son Güncelleme

Halit Ergenç trafikte seyir halindeyken makas atarak kendisini sıkıştıran iki kişi tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Halit Ergenç darp edilmişti! Savcılık soruşturma başlattı ifadeler ortaya çıktı

Halit Ergenç (49) İstanbul'da trafikte kendisine yumruk atarak tehdit ve hakarette bulunan Mahmut A. (22) ve Yunus Emre A.'dan (19) şikayetçi oldu. NTV'de yer alan habere göre, ünlü oyuncu polise verdiği ifadede olayın 1 Haziran günü yaşandığını belirterek şunları söyledi:

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"Aracımla Ulas'ta ilerlerken bir kamyonetin araçları sıkıştırarak makas attığını aynadan gördüm. Acemi olabileceğini düşünerek frene bastım. Bir süre sonra sürücüsü aracını aracımın önüne kırdı. Fren yaparak durmak zorunda kaldım."

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"Bu sırada kamyonetten inen sürücünün yanındaki kişi 'Ne yapıyorsun, kaza mı yaptıracaksın?' dedi. Ben de 'Hayır, sen ne biçim araba kullanıyorsun' diye karşılık verdim. Karşı taraf küfür etmeye başlayınca 'Düzgün konuş' dedim. Çıkan arbedede küfürlerine devam eden kamyonet sürücüsünün yeğeni, arkamdan gelerek aniden yüzüme yumruk attı. Tehdit ve hakarette bulunan bu kişilerden şikayetçiyim.

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Ergenç'in şikayeti üzerine kamyonet sürücüsü ile yeğeni hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca "Hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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İfadesi alınan Mahmut A "Siyah renkte cipe arkadan yaklaşmıştık. Geçmek isterken önümüze kırarak engelledi. Aracın sol tarafından geçmek istediğimizde ise tekrar önüküze kırarak bizi sıkıştırdı. Tam viyadüğün üzerine çıktığımızda önünde gitmesine engel bir durum olmamasına rağmen frene bastı. Kaza yapmamıza sebebiyet verecekti. Durduk, tartışmaya başladık. 'Bu burada bitmez' dedi. Arbede yaşandı. Bu şahsa kimin vurduğunu görmedim. Üzerime atılı suçu kabul etmem" dedi.

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Yeğeni ise kendisini şu sözlerle savundu: Halit Ergenç üzerimize geldi. Birbirimize yaklaştığımız sırada kalabalık araya girdi ve kısa bir arbede yaşandı. Bur sırada elim bu şahsa çarpmış olabilir.

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Savcılığın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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halit ergenç darp

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