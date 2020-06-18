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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel soluğu sokakta aldı! 'Orman kaçkını gibiyiz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Oyuncu Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, önceki gün çocuklarıyla birlikte Baltalimanı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü çift dolaşmaya çıktıklarını söyleyerek "Orman kaçkını gibiyiz" ifadelerini kullandı.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel soluğu sokakta aldı! 'Orman kaçkını gibiyiz'

Halit Ergenç ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel, önceki gün Baltalimanı'nda görüntülendi. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Korel aracın arka koltuğunda otururken, Ergenç sıkışan trafikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karantina günlerinin evde çocukları ile geçtiğini söyleyen Ergenç "Orman kaçkını gibiyiz. Biraz uzaklara gidip, dinlenmek için evden çıktık. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; gazetecilere teşekkür eden Korel ise, "Allah isteyen herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. İnanılmaz bir duygu" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirmişti.

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Korel, geçtiğimiz aylarda oğlu Han'ın doğması ile ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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