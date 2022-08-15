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Halk eş anlamlısı nedir? Halkın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

13.08.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime hazinesi bakımından oldukça zengin bir dildir. Yabancı kökenli birçok kelime zaman içinde dönüşüp eklerle türeyerek dilimize yerleşmiştir. Bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler de farklılık gösterir. Halk kelimesi de bu özelliklere sahiptir. Eş anlamlı kelimelerinden biri de folk kelimesidir. Halk kelimesini eş anlamlısı nedir? Halk eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Halk eş anlamlısı nedir? Halkın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Halk, isim türünde bir kelimedir. Arapça olan halk kelimesinden gelip sözcük dağarcığımıza girmiştir. Başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlarda ve birleşik türde kelimeler üretebilir. Atasözleri ve deyimlerde de kullanılır.

Halk kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu halk kelimesi için isim türünde birden fazla tanım yapar. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen örnek cümlelerden bazıları şu şekildedir:

  • Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk.
    Örnek kullanım: Türk halkı.

  • Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
    Örnek kullanım: Yahudi halkı.

  • Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
    Örnek kullanım: Bağımsız Devletler Topluluğu'nun halkları.

  • Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali.
    Örnek cümle:
    "Bütün köy halkı orada idi. (Ömer Seyfettin)"

  • Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu.
    Örnek cümle:
    "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkarla birliktir. (Orhan Veli Kanık)"

Bunların dışında eski dilde yaratma anlamına da karşılık gelen bir kelimedir. Halk etmek birleşik fiili olarak kullanımı da mevcuttur.

Halk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Folk, ahali, kitle, kamu kelimeleri halk eş anlamlısı olan kelimelerdir. Cümle içinde halk yerine kullanılabilir.

Halkın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır.
Halkın eş anlamlısı ile ve halk kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Bir ülkenin lideri halkının refahı için her türlü fedakarlığı yapmalıdır.
  • İyi bir başkandır. Yaptığı her yeniliği kamunun yararına olsun diye yapar.

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