Halk Et Alanya Mağazası 6 Mayıs’ta hizmete giriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşın hizmetine sunulan Halk Et Mağazalarının üçüncüsü, Alanya’da 6 Mayıs Çarşamba günü hizmete giriyor.

İlki Kepez ilçesi Zafer Mahallesi’nde açılan Halk Et Mağazası’nın ikincisi Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde hizmet vermeye başlamıştı. Halk Et Satış Mağazası’nın üçüncüsü de Alanya’da açılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET, Halk Et’in üçüncü mağazasını Alanya’ya kazandırmak için başlattığı çalışmalarda sona geldi. Mağaza, Alanya’nın Şekerhane Mahallesi, Eczacılar Caddesi Cuma Pazarı Mevkii’nde 6 Mayıs Çarşamba günü hizmete girecek.