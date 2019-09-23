Halk otobüsü yan yoldan aniden çıkan otomobile böyle çarptı

Edinilen bilgilere göre kaza Altuntabak Mahallesi Hamam durağında meydana geldi.
E.Ç yönetimindeki 58 H 0079 plakalı halk otobüsü sokak kesişiminde Ö.G idaresindeki 58 YB 103 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarında park halinde bulunan 58 FK 145 plakalı traktörün römorkuna çarparak durdu. Kazada Ö.G, A.Y, M.Y ve F.T yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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