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Halk otobüsünde taciz iddiası

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

Antalya'da halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen erkek şahıs, diğer erkek yolcu tarafından tartaklandı.

Olay bugün Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde seyreden halk otobüsünde meydana geldi.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, otobüs içerisindeki bir genç, ayakta giden kadın bir yolcunun, erkek bir yolcu tarafından taciz edildiğini ileri sürerek, şoförün otobüsü durdurmasını istedi. Bunun üzerine genç ile şahıs arasında tartışma çıktı. Gencin taciz iddialarına şahıs, "hava almak için yanaştım” diyerek kendini savunurken, polise şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine ikili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Genç tarafından tartaklanan şahıs, ardından otobüsten indirildi. Tüm bu anlarsa bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz halk otobüsü Antalya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sapık bır ulke olduk dunyanın hıcbır ulkesınde bu kadar sapık oln bır ulke gormedım her gun tecavuz hergun tacız nasıl bır ulke olduk sapıttık resmen
aldın mı havanı bari?
Hatunların yanında durmaya da korkar olduk bu bana elledi dese daha derdini anlatamadan dayağı yeriz valla... : ), AKP ve CB sayesinde ortalık hırsız uğursuz sapık doldu sapık....
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