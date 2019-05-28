Halk otobüsünde taciz iddiası

Olay bugün Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde seyreden halk otobüsünde meydana geldi.
TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, otobüs içerisindeki bir genç, ayakta giden kadın bir yolcunun, erkek bir yolcu tarafından taciz edildiğini ileri sürerek, şoförün otobüsü durdurmasını istedi. Bunun üzerine genç ile şahıs arasında tartışma çıktı. Gencin taciz iddialarına şahıs, "hava almak için yanaştım” diyerek kendini savunurken, polise şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine ikili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Genç tarafından tartaklanan şahıs, ardından otobüsten indirildi. Tüm bu anlarsa bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
(İHA)
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