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Halka dizisi 2. sezon için sürpriz karar! Hangi oyuncular ayrılacak?

DİZİ HABERLERİ  | 17.06.2019 02:26 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen polisiye dizi Halka 2. sezonuyla Eylül ayında ekranda olacak. Halka dizisine yeni sezonda altı oyuncu veda edecek.

Halka dizisi 2. sezon için sürpriz karar! Hangi oyuncular ayrılacak?

Güçlü rejisi, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel ve Hazal Subaşı'dan oluşan oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin geniş bir fan kitlesi oluştu. ES Film'in TRT1 için çektiği iddialı polisiye dizi "Halka", geçen sezon adından en çok söz ettiren projeler arasında yer almıştı.

İkinci sezonda da devam edecek dizinin oldukça kalabalık olan kadrosundan 6 oyuncu birden ayrılacak. Senaryo gereği karakterlerinin hikâyesi biten Nazan Kesal, Burak Sergen, Levend Öktem, Funda İlhan, Deniz Hamzaoğlu ve Erdal Yıldız Halka'nın ikinci sezonunda yer almayacak.


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