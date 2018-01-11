'Halkımız emretti, özüme döndüm'

Uzun yıllar sonra bireysel olarak program sunacak olması hatırlatılan Seda Sayan, "Halkımız böyle emretti, ben de özüme döndüm. Programda evimin salonunda otururcasına dostlarımı ağırlayacağım. Milyonlar ekran başında hoş sohbetlere, renkli şarkılara kimi zamanda duygusal dakikalara tanıklık edecek" dedi.

Lerzan Mutlu ile barışması hatırlatılan Sayan, "Artık kimseyle küs kalmak istemiyorum. İnsanları kucaklamak lazım" ifadelerini kullandı.

"JİLETİMİ HAZIRLADIM"

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin barışması sorulan Demet Akalın ise esprili bir yorumda bulunarak, "Barışmalarına çok sevindim, jiletimi hazırladım. Düetlerini bekliyorum" dedi.

"ELEŞTİRENLERE SAYGIM SONSUZ"

Muazzez Abacı ile yapımcısı, DJ Kerimcan Durmaz'ın 14 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde aynı yerde sahneye çıkacağını öğrenmişti. Abacı'nın menajeri Murat Yıldırım, "Kerimcan'ın olduğu yerde Muazzez Abacı ve Sezen Aksu olamaz" diyerek programı iptal etmişti. Olay sonrası Sezen Aksu'nun kendisini aradığını belirten Kerimcan Durmaz, "Sezen Hanım beni arayarak üzüntüsünü ifade etti" dedi. Kozmetik markası oluşturduğunu belirten Durmaz, "Beni eleştirenlere de saygım sonsuz" şeklinde konuştu.