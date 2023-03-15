Halkla İlişkiler mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Halkla İlişkiler Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversitelerin en sık tercih edilen bölümlerinden biri olan Halka İlişkiler, çok önemli meslek gruplarını içinde barındırır. Kurumların ve markaların farkındalık, güven ve itibar oluşturulabilmesi için halka ilişkiler alanında çalışanlara ihtiyacı vardır. Bu mesleğin görev yelpazesi oldukça geniştir ve şirketlerin temsil edilmesi konusunda önemli rol oynarlar. Dolayısıyla eğitim boyunca pek çok önemli ders ve konu işlenir. Bölümü başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler de pek çok yerde iş bulma imkânına sahiptir.

Halkla İlişkiler Bölümü nedir?

Kişilerin, kurumların ya da firmaların çeşitli organizasyonlarla yaratılmak istenen imajın inşa edilmesini sağlayan bir bölüm olarak Halka İlişkiler öne çıkar. Üniversitelerde hem 2 yıllık ön lisans hem de 4 yıllık lisans bölümü şeklinde yer alır. Kuruluşların iletişim süreçlerini yönetebilecek personel yetiştiren bu bölüm, hedef kitleyi tanıyarak beklentilere uygun hizmet üretmeyi sağlar. Bu bölüm etkili iletişim kurarak tüm süreçleri yönetebilecek kişiler yetiştirmeyi hedefler. Halkla İlişkiler alanında bir meslek yapacak kişiler, standartları iyileştirme, müşterilere ulaşma, memnuniyet sağlayarak devamlılık sağlama gibi konularda önemli bir rol üstlenir. Her şirketin mutlaka bir Halkla İlişkiler Uzmanı çalıştırması gerekir. Şirketin gelişebilmesi için bu meslek grubu çok önemli analizler ve çalışmalar yapar.

Halkla İlişkiler Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Halka İlişkiler Bölümünün üniversitelerde hem 2 yıllık hem de 4 yıllık olmak üzere 2 farklı programı bulunur. Hem örgün hem de açık öğretim seçenekleri de vardır. Bu bölümü ön lisansta tamamlamak için 120, lisansta tamamlamak için ise 240 kredi şartı bulunur. Eğitim alınan kuruma göre ise bölümün staj gerekliliği değişiklik gösterir. Halka ilişkiler bölümünde yer alan dersler, kişilerin bu mesleği yaparken ihtiyacı olabilecek bilgileri içerir. Özellikle iletişim ile ilgili pek çok ders vardır. 4 yıl boyunca verilen Halkla İlişkiler Bölümü dersleri şunlardır:

Halka ilişkiler

Genel işletme

İnsan kaynakları yazarlığı

İletişim bilgisi

Davranış ve protokol

Kurumsal sosyal sorumluluk

Pazarlama iletişimi

Dijital insan kaynakları

Marka ve marka yönetimi

Sosyal bilimlerde temel kavramlar

Halkla ilişkilerde güncel kavramlar

Halkla ilişkilerde uygulama teknikleri

Yönetim ve organizasyon

Medya okuryazarlığı

Kurum kültürü

Temel reklamcılık

Halkla ilişkilerde üretim süreci

Kişilerarası iletişim

Halkla İlişkiler mezunları ne iş yapar?

Halka İlişkiler Bölümünden mezun olan kişiler, çalıştıkları yerlerde iletişime dair çok önemli görevlere sahiptir. Firmaların eksiklikleri doğrultusunda gerekli planlamayı yaparak gelişime destek olurlar. Halka İlişkiler mezunlarının yükümlülükleri şu şekilde sıralanabilir:

Kurumların ve markaların tanıtımını yapmak

Hizmet taleplerini sınıflandırarak ilgili birimlere aktarmak

Gerekli telefon görüşmelerini gerçekleştirmek

Firmanın iletişim kanallarından gelen soruları yanıtlamak

Şikayet platformlarında şirkete dair yazılmış olan olumsuz yorumları incelemek ve gerekli dönüşleri yapmak

Ofise gelen müşterileri karşılayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak

Kurumsal müşterilerin bilgilendirilmesini sağlamak

Bir bütün olarak kurum itibarını yönetmek

Kaliteli insan kaynağını tutabilmek ve iyi insan kaynağını kuruma çekebilmek için işveren olarak etkili bir yönetim yapmak

Kurumsal verimliliği ve çalışan bağlılığını artırmak için kurum içindeki iletişim süreçlerini yönetmek

Kurumun ya da markanın dijital mecrada ve sosyal medya platformlarında iletişimini planlamak ve yönetmek

Halkla İlişkiler mezunları nerelerde çalışır?

Halkla ilişkiler bölümü çok geniş bir kapsama sahip olduğu için iş olanakları da fazladır. Bu bölümden mezun kişiler, genellikle firmaların halka ilişkiler sorumlusu olarak çalışır. Ayrıca kurumsal temsilcilik ve müşteri temsilciliği gibi iş imkanları da vardır. Bu bölümden mezun kişiler, halk ile markalar ve kurumlar arasında iletişim kurmaya çalışırlar. Hemen her departman için önemli olan halkla ilişkiler çalışanları, hem çalışanlar hem de müşteriler için çeşitli avantajlar sağlar.

Halka ilişkiler mezunlarının çalışabileceği yerler oldukça fazladır. Hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörde çalışabilirler. Hemen her şirketin ihtiyaç duyduğu bir departmandır. Çünkü çalışanlar, yöneticiler, müşteriler ve diğer kişiler arasındaki iletişimden sorumludurlar. Halkla İlişkiler mezunları iş imkânları arasında çalışabilecekleri yerler:

Dijital reklam ajansları

Tanıtım şirketleri

Pazarlama şirketleri

Spor kulüpleri

Araştırma şirketleri

Etkinlik ve organizasyon şirketleri

Siyasi partiler

Medya kuruluşları

Eğitim kurumları

Yönetim danışmanlığı şirketleri

Gayrimenkul ve inşaat şirketleri

Toptan satış firmaları

Halkla İlişkiler mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Halkla İlişkiler Bölümünde okuyan kişilerin kamuda bulabilecekleri pek çok iş imkânı vardır. Çünkü kamu kuruluşlarının halkla iletişimi oldukça önemlidir. Bu kuruluşlara gelen mesajlar, sorular ve çağrılar oldukça fazladır. Tüm bunları düzenlemesi ve yönetmesi gereken kişiler de Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan kişilerdir. Yani bu bölümden mezun olarak devlet kurumlarında iş bulmak mümkündür. Ancak bunun için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmek ve yeterli puanı almak gerekir. Puana göre yerleşilebilecek kamu kuruluşu değişiklik gösterir. Hangi kamu kuruluşuna girildiyse oranın yapısı ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmak da oldukça önemlidir.

Halkla İlişkiler mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Halka İlişkiler mezunları özel sektörde çalışmak için bir sürü seçenek bulabilir. Tanıtım şirketleri, prodüksiyon şirketleri, spor kulüpleri, reklam ajansları iletişim alanında bir halka ilişkiler uzmanı çalıştırmak zorundadır. Çünkü bu şirketlerin talepleri analiz ederek buna uygun hizmet üretmesi önemlidir. Hem şirketi temsil edecek hem de taleplere göre yönlendirmeler yapacak kişi de halkla ilişkiler mezunudur. Aynı zamanda özel firmalarda yer alan halkla ilişkiler uzmanları, şirketlerin gelişebilmesi için de önemli bir role sahiptir.



