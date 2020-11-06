Halle Berry aşka geldi: Van Hunt bana aşkı yeniden öğretti

Bir süredir şarkıcı Van Hunt ile aşk yaşayan oyuncu Halle Berry'nin ilişkisi tam gaz devam ediyor.

US Weekly'nin haberine göre; Berry, çevresine "Van bana aşkı yeniden öğretti. Aramızdaki kimya evin tavanını aşıyor. O harika, şefkatli bir adam" dediği iddia edildi.

Daha önce hayatında birisinin olduğunu ima eden 54 yaşındaki oyuncu, eylül ayında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Van Hunt ile yeni bir aşka yelken açtığını doğrulamıştı.

1966 doğumlu olan Halle Berry, kariyerindeki dönüm noktası ise 2002 yılında vizyona giren Monster's Ball (Kesişen Yollar) filmi olmuştu. Beryy, filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.



