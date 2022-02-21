Halle Berry'nin kızı neye uğradığını şaşırdı! Annesini başka kadınla öpüşürken görünce...

Oscar ödüllü Halle Berry’nin ilk yönetmenlik denemesi olarak tarihe geçen Bruised gündemde. Küçük düşürücü bir yenilgiden yıllar sonra, bir MMA dövüşçüsü terk ettiği genç oğlunun hayatına yeniden girmesiyle ringlere dönmek için son bir şans yakalar. Oscar ödüllü Halle Berry başrolünü de oynadığı bu filmde öpüşme sahneleriyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Halle Berry kızının Bruised filminde bir kadını öptüğünü görünce şok olduğunu söyledi. Halle'nin 13 yaşındaki kızı Nahla ekranda annesini o halde görünce "Anne, biraz konuşmamız gerekiyor. Bana söylemedin" demiş.

Halle Berry kızının bu tepkisine şu yanıtı verdiğini açıkladı: "Nahla, bu bir film, bunların hiçbiri doğru değil. Gerçekten ilk kez ne yaptığım, karakterleri canlandırdığım ve neyin gerçek neyin gerçek olmadığı hakkında bir sohbet başlattı."

Halle, Nahla'ya kamera önünde başka bir oyuncuyu öpmenin 'garip' ve 'her zaman eğlenceli olmadığını' söylediğini ve bunun oyuncular için en zor sahnelerden bazıları olduğunu da sözlerine ekledi.

