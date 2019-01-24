Halo The Master Chief Collection PC için gelebilir

Bir konsolun başarılı olmasının temel koşulu, o konsol için özel oyunların olmasından geçiyor. Sony bu konuda oldukça başarılı bir isim. Konsol dünyasında o kadar eski bir isim olmamasına karşın, kısa sürede önemli IP’leri oyun dünyasına kazandırdı.

Nintendo ise köklü bir firma. Mario, Pokemon, Metroid ve Zelda gibi sağlam karakterlere sahipler. Zaten Nintendo yeni bir konsol yaptığında ilk iş yukarıdaki karakterlerin ön planda olduğu bir oyun yapmak oluyor. Zira 2017’de çıkan Switch için de Mario, Pokemon ve Zelda oyunları yayınlandı.

Microsoft kanadına baktığımızda ise farklı bir tablo ile karşılaşıyoruz. Özellikle Xbox 360’ta Halo ve Gears of War serileri ile muazzam bir başarı yakalayan Microsoft, Xbox One’da devamını getiremedi.

Özellikle Xbox One’a özel olarak duyurulan oyunların Windows için de çıkması bu konsolun satışlarını hepten düşürdü. Şimdi ise Xbox One’a özel yapımlardan biri daha PC yolunda.

Sızdırılan bilgilere göre içerisinde ilk 4 Halo oyununun yer aldığı Halo The Master Chief Collection önümüzdeki dönemde PC için yayınlanacak.

Halo The Master Chief Collection, şu anda Xbox Game Pass kütüphanesinde de bulunuyor. Yani Game Pass üyeleri bu oyunu indirerek serinin ilk 4 oyununa göz atabilirler.

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