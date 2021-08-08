Halsey emzirme pozuyla gündemdeydi! Bu sefer de...

Bir dönem ilişkileriyle ve yaşadığı ruhsal sorunlarla sık sık gündeme gelen Halsey, bu yılın başında hamileliğini duyurmuştu. Türk senarist Alev Aydın ile birlikte olan Halsey oğlu Ender Ridley’ı kucağına aldı.

Anne olduktan 3 hafta sonra ortaya çıkan Halsey, Türk aşkı Alev Aydın’dan olan oğlu Ender’i emzirdiği anları paylaşmıştı.

Halsey bu sefer de doğum sonrası oluşan çatlaklarını paylaştı. Halsey paylaşımına "Her şey göründüğü gibi" notunu düştü.

Halsey'in bu paylaşımı takipçilerinden beğeni topladı.



