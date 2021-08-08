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Halsey emzirme pozuyla gündemdeydi! Bu sefer de...

08.08.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk senarist Alev Aydın’la birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, oğlu Ender Ridley’ı dünyaya getirdi. Halsey geçtiğimiz gün doğumdan sonraki çatlaklarını paylaştı.

Halsey emzirme pozuyla gündemdeydi! Bu sefer de...

Bir dönem ilişkileriyle ve yaşadığı ruhsal sorunlarla sık sık gündeme gelen Halsey, bu yılın başında hamileliğini duyurmuştu. Türk senarist Alev Aydın ile birlikte olan Halsey oğlu Ender Ridley’ı kucağına aldı.

Anne olduktan 3 hafta sonra ortaya çıkan Halsey, Türk aşkı Alev Aydın’dan olan oğlu Ender’i emzirdiği anları paylaşmıştı.

Türk sevgilisi Alev Aydın’dan oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bebeğini emzirdiği anları paylaştıTürk sevgilisi Alev Aydın’dan oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bebeğini emzirdiği anları paylaştı

Halsey bu sefer de doğum sonrası oluşan çatlaklarını paylaştı. Halsey paylaşımına "Her şey göründüğü gibi" notunu düştü.

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Halsey'in bu paylaşımı takipçilerinden beğeni topladı.


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Halsey
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