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Halsey, erkek arkadaşına verdiği pozla gündemde!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.07.2024 09:20
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Türk senarist Alev Aydın ile aşk yaşadığı dönemde sık sık gündeme gelen ABD'li şarkıcı Halsey, yeni aşkına verdiği üstsüz pozla gündem oldu.

Halsey, erkek arkadaşına verdiği pozla gündemde!

Bir süre önce yollarını ayırdığı Alev Aydın'dan Ender Ridley adını verdiği bir oğlu olan Halsey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey'in paylaşımına; The Leukemia & Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesi hayranlarını üzmüştü.

Hastalık paylaşımından bir süre sonra Halsey sevgilisine verdiği pozla gündeme geldi.

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Halsey yeni bir sosyal medya paylaşımında erkek arkadaşı Avan Jogia tarafından çekilen üstsüz pozunu paylaştı.

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Kendisi ve Avan ile başlayan bir TikTok videosu yayınlayan şarkıcı "Benim güzel fotoğraflarımı çektiğini düşündüğümde" yazdı.

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Halsey pek çok fotoğrafının olduğu paylaşımıyla hayranlarından beğeni aldı.


Express


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