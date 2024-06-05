Halsey gözyaşları içinde hastalığını açıkladı! "Hayatta olduğum için şanslıyım"

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla gündemde. 29 yaşındaki Halsey, gözyaşları içinde kaldığı videoda yaşadığı zorluğu anlatarak lupus ve lösemiyle mücadele ettiğini ima etti.

Halsey, “Uzun lafın kısası, hayatta olduğum için şanslıyım. Uzun lafın kısası, bir albüm yazdım" dedi. Genç şarkıcının paylaşımında hem Lösemi ve Lenfoma Derneği'ni hem de Lupus Araştırma Birliği'ni etiketlemesi dikkat çekti.



Halsey, "Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum. Kendime iyileşmek için 2 yıl veriyorum. 30 yaşına gelince baştan doğacağım ve yine enerji dolu ve çok havalı olacağım" dedi.

Bir diğer videoda ise Halsey, "Bugün tedavinin ilk günü" derken hastanede çekilen görüntülerini yayınladı.





