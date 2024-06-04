HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. JBL, Philips, Xiaomi ve daha pek çok markanın kulaklıkları Gaming Week'e özel indirimde

JBL, Philips, Xiaomi ve daha pek çok markanın kulaklıkları Gaming Week'e özel indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
04.06.2024 17:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji severlerin yüzünü güldüren Gaming Week hız kesmeden devam ediyor. JBL, Philips, Xiaomi gibi markaların kulaklık modellerinde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Sizin için indirimdeki 1500 TL altı kulaklık modellerini bir araya getirdik. İşte detaylar!

JBL, Philips, Xiaomi ve daha pek çok markanın kulaklıkları Gaming Week'e özel indirimde

Müzik dinleme deneyiminizi artıracak bir kulaklığa mı ihtiyacınız var yoksa kaliteli oyuncu kulaklığı mı arıyorsunuz? Aradığınız her ne ise bu içeriğimizde fazlası var! Gaming Week'e özel indirime giren kaliteli kulaklık markalarının en sevilen ürünlerini sizin için seçtik. İster kablolu ister kablosuz, mikrofonlu, mikrofonsuz her ihtiyaca uygun modele bütçe dostu fiyatlarla ulaşmak için acele edin.

1. Müzik keyfinizi bir üst seviyeye taşıyın: JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık, Beyaz

Adsız tasarım - 2024-06-04T164022.066

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ses kalitesi, bass kalitesi muazzam. Sadece telefonla konuşma noktasında ses sıkıntısı yaşanabiliyor ama zaten müzik için bu."

  • "Harika. Kızımın yıllardır kullandığı kulaklık, çok memnun."

  • "Müthiş. Beğenerek kullanıyorum."
Ürünü İncele

2. Film izlemenin keyfi onda: Philips SHP2500 Siyah Kablolu TV Kulaklığı

Adsız tasarım - 2024-06-04T164128.090

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel fiyat ve kalite. TV'yi dinlemek için kullanmada çok uygun. 6 metre kabloya sahiptir."

  • "Genel olarak kulaklıklar çok iyi. Tek dezavantajı, ses çok yüksek değil. Ses kontrol cihazı maksimumda olsa bile, ses seviyesi düşük. Bu yüzden ona 4 yıldız verdim."
Ürünü İncele

3. Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Bluetooth Kulaklık, Siyah

Adsız tasarım - 2024-06-04T164346.059

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok güzel. Ses harika, fiyat uygun."

  • "Fiyat performans ürünü. Fena değil."
Ürünü İncele

4. Philips TAUE100 Kablolu Kulak İçi Kulaklık (Mikrofonsuz), Siyah

Adsız tasarım - 2024-06-04T164604.448

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beklediğim gibi Philips kalitesi, özellikle mikrofonsuz olarak arayanlara tavsiye ederim."

  • "Ses profili dengeli, insan algısına göre şekillendirilmiş."
Ürünü İncele

5. Logitech H390 Kablolu Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

Adsız tasarım - 2024-06-04T164751.256

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyat performans ürünü. Ses kalitesi ve mikrofonundan memnun kaldım."

  • "Fiyat performans. Başarılı."
Ürünü İncele

6. Rampage R41 REACTOR Siyah 7.1+Noise Cancellation 4 Ses Efektli 2 Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı

Adsız tasarım - 2024-06-04T165658.078

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ses kalitesi, ürünün kalitesi, ağırlığı şık ve güzel."

  • "Sanal surround konusunda gayet doğru ve başarılı. Rahat, kafa ağrıtmıyor. Mikrofon aktif gürültü engelleyiciye sahip, sinirbozucu dip ses sorunu yok. Fan ve klavye sesini almıyor. Hifi modunda tertemiz müzik dinleyebilirsiniz. Pederin izolasyonu iyi, dışarıdan ses duymuyorsunuz."
Ürünü İncele

7. Omars Kablosuz Kulakiçi TWS Bluetooth 5.1 Kulaklık

Adsız tasarım - 2024-06-04T164908.062

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aşırı fiyat performans ürünü. iPad’ime direk bağlandı. Şarjı iyi gidiyor, bayıldım."

  • "Bu fiyata kendisinden bekleneni veren yeterli ses kalitesine sahip bir ürün. Görünümü de şık. Şarj süresi de mikrofonu da gayet iyi. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

8. Philips SHE2405 Kablolu Kulak İçi Kulaklık, Mavi

Adsız tasarım - 2024-06-04T165102.115

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ses kalitesi çok iyi, uygun fiyatlı ve kaliteli ürün arayanlar alabilir, hiç korkmadan."

  • "Philips bir dünya markası. Kaliteli ses, kullanışlı bir ürün. Çok memnun kaldım, herkese tavsiye ediyorum."
Ürünü İncele

9. Baseus D02 Pro Bluetooth Kulaklık, Beyaz

Adsız tasarım - 2024-06-04T165433.073

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kesinlikle fiyat/performans ürünü. Ücretini sonuna kadar hak ediyor."

  • "Çok beğendim, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

10. Rampage K29 Thunder Mikrofonlu Gaming Oyuncu Kulaklık Işıklı

Adsız tasarım - 2024-06-04T165549.126

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kardeşime hediye olarak almıştım ve severek kullanıyor tam bir fiyat performans kulaklığı. Mikrofonu düşündüğümden çok daha kaliteli çıktı. Kardeşim memnun."

  • "Kızım için aldım, yeteri kadar performans veriyor. Malzeme kalitesi yeterli, ses kalitesi ise ortalama seviyede. Yeteri kadar bas ve tiz ayrımı, konforlu. Bu fiyat için gayet makul."
Ürünü İncele

11. ttec Rio Kumandalı ve Mikrofonlu Kulakiçi Kulaklık, Beyaz

Adsız tasarım - 2024-06-04T165320.216

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Başarılı bir ürün."

  • "1 yıldır kullanıyorum. Ses yeterli ama bazen ses ön değil yan deliklerden daha çok geliyor. Onun için de kulak içinde hafif döndürmeniz gerekebiliyor. F/P tavsiye ederim."
Ürünü İncele

12. Baseus Encok H19 Kablolu Kulak İçi Kulaklık, Siyah

Adsız tasarım - 2024-06-04T165936.044

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat, mükemmel ses, fiyatına göre çok iyi."

  • "Yıllardır kullandığım Apple kablolu kulaklığım artık emekli olduğu için daha uygun bir kulaklık arıyordum. Tam bir fiyat performans ürünü. Tek eksisi tasarım diyebilirim ama onun için de puan kırmadım."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

 Philips, Braun, Oral-B... Çok satan kişisel bakım ürünleri indirime girdi

Philips, Braun, Oral-B... Çok satan kişisel bakım ürünleri indirime girdi

 Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

 Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

 Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

 "Bu fiyata bu kalite mükemmel!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

 Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

 Pratik ve etkili bir tıraş deneyimi! Philips One Blade indirimde

Pratik ve etkili bir tıraş deneyimi! Philips One Blade indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kablosuz kulaklık Kulaklık bluetooth kulak üstü kulaklık bluetooth kulaklık bluetooth kulaklık kulak içi jbl bluetooth kulaklık jbl kablosuz kulaklık jbl kulak üstü kulaklık jbl kulaklık jbl kulaklık bluetooth jbl kulaklık kablosuz kablosuz kulak üstü kulaklık kulaklık bluetooth kulaklık kablolu kulaklık kablosuz kulaklık mikrofonlu xiaomi kulaklık kablosuz
İş birliği İçerikleri
Philips, Braun, Oral-B... Çok satan kişisel bakım ürünleri indirime girdi

Philips, Braun, Oral-B... Çok satan kişisel bakım ürünleri indirime girdi

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Çok satan Stanley IceFlow Flip Termos'u sizin için inceledik

Çok satan Stanley IceFlow Flip Termos'u sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Tümünü Gör
Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Puma, Skechers, Adidas... Çok satan indirimdeki spor giyim ürünleri

Puma, Skechers, Adidas... Çok satan indirimdeki spor giyim ürünleri

BİM'e Ape Ryder Buffalo Elektrikli Bisiklet geliyor!

BİM'e Ape Ryder Buffalo Elektrikli Bisiklet geliyor!

Çocuğunuzun su içmesini keyifli hale getirecek sulukları seçtik

Çocuğunuzun su içmesini keyifli hale getirecek sulukları seçtik

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en trend şortlar

Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en trend şortlar

Bu yazın modası keten! Doğal, salaş, havalı parçalar burada

Bu yazın modası keten! Doğal, salaş, havalı parçalar burada

Tümünü Gör
Bu yazın modası keten! Doğal, salaş, havalı parçalar burada

Bu yazın modası keten! Doğal, salaş, havalı parçalar burada

A101'e Adidas Superstar ve New Balance modelleri geliyor!

A101'e Adidas Superstar ve New Balance modelleri geliyor!

Karizmatik beylerin favorisi! Versace Eros ve Dylan Blue indirimi devam ediyor

Karizmatik beylerin favorisi! Versace Eros ve Dylan Blue indirimi devam ediyor

ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor!

ŞOK'a Philips kişisel bakım cihazları geliyor!

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Her adımda özgürlük! Kaliteli yürüyüş ayakkabısı arayanlar bakmadan geçmeyin

Her adımda özgürlük! Kaliteli yürüyüş ayakkabısı arayanlar bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Philips, Braun, Oral-B... Çok satan kişisel bakım ürünleri indirime girdi

Philips, Braun, Oral-B... Çok satan kişisel bakım ürünleri indirime girdi

Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Kahve çeşitlerinde %60'a varan indirim

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Puma, Skechers, Adidas... Çok satan indirimdeki spor giyim ürünleri

Puma, Skechers, Adidas... Çok satan indirimdeki spor giyim ürünleri

BİM'e Ape Ryder Buffalo Elektrikli Bisiklet geliyor!

BİM'e Ape Ryder Buffalo Elektrikli Bisiklet geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Gaming Week'e özel Apple iPad ve MacBook modellerinde indirim başladı

Gaming Week'e özel Apple indirimleri başladı!

Ay'ın o tarafında ne var? Çin'in ilgi çeken Çang'ı 6 görevi ve akıllara gelen birbirinden şaşırtıcı Ay'ın "karanlık" yüzü teorileri

Ay'ın o tarafında ne var? Çin'in ilgi çeken Çang'ı 6 görevi ve akıllara gelen birbirinden şaşırtıcı Ay'ın "karanlık" yüzü teorileri

Japon milyarder SpaceX ile çıkacağı Ay seyahatini iptal etti! "Uygulanamaz hale geldi"

Japon milyarder Ay seyahatini iptal etti!

Instagram, WhatsApp ve Discord çöktü mü? Instagram, WhatsApp ve Discord neden açılmıyor? 30 Mayıs WhatsApp’ta erişim sorunu!

Instagram, WhatsApp ve Discord çöktü mü?

Hem ıslak hem kuru kullanım! Çok satan Philips 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti indirime girdi

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım cihazı, günün fırsat ürünü!

Dijital pazarlama gereksinimleri nelerdir?

Dijital pazarlama gereksinimleri nelerdir?

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.