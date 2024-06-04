JBL, Philips, Xiaomi ve daha pek çok markanın kulaklıkları Gaming Week'e özel indirimde

Müzik dinleme deneyiminizi artıracak bir kulaklığa mı ihtiyacınız var yoksa kaliteli oyuncu kulaklığı mı arıyorsunuz? Aradığınız her ne ise bu içeriğimizde fazlası var! Gaming Week'e özel indirime giren kaliteli kulaklık markalarının en sevilen ürünlerini sizin için seçtik. İster kablolu ister kablosuz, mikrofonlu, mikrofonsuz her ihtiyaca uygun modele bütçe dostu fiyatlarla ulaşmak için acele edin.

1. Müzik keyfinizi bir üst seviyeye taşıyın: JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık, Beyaz

Kullanıcılar ne diyor?

"Ses kalitesi, bass kalitesi muazzam. Sadece telefonla konuşma noktasında ses sıkıntısı yaşanabiliyor ama zaten müzik için bu."

"Harika. Kızımın yıllardır kullandığı kulaklık, çok memnun."

"Müthiş. Beğenerek kullanıyorum."

2. Film izlemenin keyfi onda: Philips SHP2500 Siyah Kablolu TV Kulaklığı

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel fiyat ve kalite. TV'yi dinlemek için kullanmada çok uygun. 6 metre kabloya sahiptir."

"Genel olarak kulaklıklar çok iyi. Tek dezavantajı, ses çok yüksek değil. Ses kontrol cihazı maksimumda olsa bile, ses seviyesi düşük. Bu yüzden ona 4 yıldız verdim."

3. Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Bluetooth Kulaklık, Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok güzel. Ses harika, fiyat uygun."

"Fiyat performans ürünü. Fena değil."

4. Philips TAUE100 Kablolu Kulak İçi Kulaklık (Mikrofonsuz), Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklediğim gibi Philips kalitesi, özellikle mikrofonsuz olarak arayanlara tavsiye ederim."

"Ses profili dengeli, insan algısına göre şekillendirilmiş."

5. Logitech H390 Kablolu Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat performans ürünü. Ses kalitesi ve mikrofonundan memnun kaldım."

"Fiyat performans. Başarılı."

6. Rampage R41 REACTOR Siyah 7.1+Noise Cancellation 4 Ses Efektli 2 Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı

Kullanıcılar ne diyor?

"Ses kalitesi, ürünün kalitesi, ağırlığı şık ve güzel."

"Sanal surround konusunda gayet doğru ve başarılı. Rahat, kafa ağrıtmıyor. Mikrofon aktif gürültü engelleyiciye sahip, sinirbozucu dip ses sorunu yok. Fan ve klavye sesini almıyor. Hifi modunda tertemiz müzik dinleyebilirsiniz. Pederin izolasyonu iyi, dışarıdan ses duymuyorsunuz."

7. Omars Kablosuz Kulakiçi TWS Bluetooth 5.1 Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Aşırı fiyat performans ürünü. iPad’ime direk bağlandı. Şarjı iyi gidiyor, bayıldım."

"Bu fiyata kendisinden bekleneni veren yeterli ses kalitesine sahip bir ürün. Görünümü de şık. Şarj süresi de mikrofonu da gayet iyi. Tavsiye ederim."

8. Philips SHE2405 Kablolu Kulak İçi Kulaklık, Mavi

Kullanıcılar ne diyor?

"Ses kalitesi çok iyi, uygun fiyatlı ve kaliteli ürün arayanlar alabilir, hiç korkmadan."

"Philips bir dünya markası. Kaliteli ses, kullanışlı bir ürün. Çok memnun kaldım, herkese tavsiye ediyorum."

9. Baseus D02 Pro Bluetooth Kulaklık, Beyaz

Kullanıcılar ne diyor?

"Kesinlikle fiyat/performans ürünü. Ücretini sonuna kadar hak ediyor."

"Çok beğendim, tavsiye ederim."

10. Rampage K29 Thunder Mikrofonlu Gaming Oyuncu Kulaklık Işıklı

Kullanıcılar ne diyor?

"Kardeşime hediye olarak almıştım ve severek kullanıyor tam bir fiyat performans kulaklığı. Mikrofonu düşündüğümden çok daha kaliteli çıktı. Kardeşim memnun."

"Kızım için aldım, yeteri kadar performans veriyor. Malzeme kalitesi yeterli, ses kalitesi ise ortalama seviyede. Yeteri kadar bas ve tiz ayrımı, konforlu. Bu fiyat için gayet makul."

11. ttec Rio Kumandalı ve Mikrofonlu Kulakiçi Kulaklık, Beyaz

Kullanıcılar ne diyor?

"Başarılı bir ürün."

"1 yıldır kullanıyorum. Ses yeterli ama bazen ses ön değil yan deliklerden daha çok geliyor. Onun için de kulak içinde hafif döndürmeniz gerekebiliyor. F/P tavsiye ederim."

12. Baseus Encok H19 Kablolu Kulak İçi Kulaklık, Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok rahat, mükemmel ses, fiyatına göre çok iyi."

"Yıllardır kullandığım Apple kablolu kulaklığım artık emekli olduğu için daha uygun bir kulaklık arıyordum. Tam bir fiyat performans ürünü. Tek eksisi tasarım diyebilirim ama onun için de puan kırmadım."

Bu içerik 4 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.







