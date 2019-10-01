Haluk Bilginer'li Alex Rider dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Anthony Horowitz'in kaleme aldığı Point Blanc kitabından ekrana uyarlanan Alex Rider dizisinden ilk tanıtım fragmanı gün yüzüne çıktı. The Borgias ve The Bletchley Circle gibi yapımlara imza atan BAFTA ödüllü senarist Guy Burt'ın senaryosunu yazdığı projenin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer de yer alıyor.

Otto Farrant'ın canlandırdığı Alex Rider, MI6 adına görev alan genç bir ajan. Dizide Alex tartışmalı metotları olan çok zengin bir akademinin perde arkasında yaşananları araştırmak için akademiye katılacak. Kadroda Bilginer ve Farrant dışında Andrew Buchan, Stephen Dillane, Vicky McClure, Brenock O’Connor ve Ronkẹ Adékoluẹjo de yer alıyor.

Haluk Bilginer, dizinin kötü adamlarından Dr. Greif karakteriyle ekranda olacak. Buchan, Alex'in koruyucusu Ian Rider'ı; Dillane Alex'e görevini veren Alan Blunt'ı, McClure da Alan'ın departmandaki yardımcısını canlandıracak. Alex'in kahyası Jack'e Ronkẹ Adékoluẹjo, en yakın arkadaşı Tom'a ise Brenock O’Connor hayat verecek. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.



