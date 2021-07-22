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Haluk Canatar: Serdar Aziz 2 milyon TL indirim yaptı

22.07.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'de kalmak için indirim yaptığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını kaydetti.

Haluk Canatar: Serdar Aziz 2 milyon TL indirim yaptı

Fenerbahçe'de kalabilmek için maaşında indirime gittiği iddia edilen Serdar Aziz için menajeri Haluk Canatar'dan açıklama geldi.

Canatar, 30 yaşındaki stoperin Aralık ayında 2 milyon TL indirim yaptığını ve başka bir indirimin gerçekleşmediğini söyledi.

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İŞTE HALUK CANATAR'IN AÇIKLAMASI

"Temsilcisi olduğum profesyonel futbolcu Serdar Aziz ile ilgili dün ve bugün sosyal medyada yer alan ve içeriğinde, takımda kalmak için ücretlerinde indirim yaptığı yönünde çıkan haberler tamamen bir algı operasyonu olup gerçeği yansıtmamaktadır. Serdar, şerefle giydiği forması ve kulübü için, pandemi ve harcama limitlerine katkıda bulunmak amacıyla 2020-2021 futbol sezonu alacaklarından, tamamen kendi arzusu ve öz iradesi ile, Aralik 2020 tarihinde sözleşmesindeki hakediş rakamlardan hiçbir pazarlığa gerek ihtiyaç duymaksizin 2.000.000 TL indirim yapmıştır. Bundan da mutluluk ve şeref duymuştur. Menajeri olarak ilk defa statümü bir kenara birakarak bir futbolsever olarak şu düşüncemi de ayrıca söylemek istiyorum. Serdar Aziz'in Türkiye'nin yerli defans oyuncularından en iyisi olduğunu bilen biri olarak, algı ve itibar kırıcı haberlere asla inanılmamasını kamuoyundan saygılarımla rica ederim."


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Serdar Aziz
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