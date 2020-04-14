Haluk Levent: Ahbap Derneği olarak devlet hastanelerine 6 adet ventilatör cihazı bağışladık

Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret eden ve Ahbap'ın Başkanı Sanatçı Haluk Levent, Ahbap Derneği olarak devlet hastaneleri için 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'na giden Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

"Sağlık Bakanlığındayız. “Covid-19 ya istenmeyen senaryolar doğurursa?” düşüncesiyle buraya geldik.

Böyle günlerin oluşabileceği ihtimalini de düşünerek Ahbap Derneği olarak devlet hastanelerinde kullanılacak 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağış yaptık."

Sağlık Bakanlığındayız.

“Covid-19 ya istenmeyen senaryolar doğurursa?” düşüncesiyle buraya geldik.

Böyle günlerin oluşabileceği ihtimalini de düşünerek Ahbap Derneği olarak devlet hastanelerinde kullanılacak 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağış yaptık.????@ahbapplatformu pic.twitter.com/kuJOMH3uD7 — Haluk Levent (@haluklevent) April 14, 2020



