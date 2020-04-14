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  4. Haluk Levent: Ahbap Derneği olarak devlet hastanelerine 6 adet ventilatör cihazı bağışladık

Haluk Levent: Ahbap Derneği olarak devlet hastanelerine 6 adet ventilatör cihazı bağışladık

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 22:36 | Son Güncelleme

Haluk Levent, Ahbap Derneği olarak devlet hastaneleri için 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladıklarını duyurdu.

Haluk Levent: Ahbap Derneği olarak devlet hastanelerine 6 adet ventilatör cihazı bağışladık

Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret eden ve Ahbap'ın Başkanı Sanatçı Haluk Levent, Ahbap Derneği olarak devlet hastaneleri için 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'na giden Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

"Sağlık Bakanlığındayız. “Covid-19 ya istenmeyen senaryolar doğurursa?” düşüncesiyle buraya geldik.
Böyle günlerin oluşabileceği ihtimalini de düşünerek Ahbap Derneği olarak devlet hastanelerinde kullanılacak 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağış yaptık."


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Anahtar Kelimeler:
haluk levent, AHBAP, ventilatör,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bir keşanlı olarak keşandan yazıyorum gururumuzsun bee ??????c?'?c
Sosyal medya soytarısı olmayan, gerçek bir yardımsever. Yardımı siyaseten değil insanlık için yapan herkesi ayakta alkışlıyorum.
Keşke her insan senin gibi kalbi temiz gariban babası olsa BEE HALUK ABİ
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