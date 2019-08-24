Haluk Levent, çocuk istismarından gözaltına alınan kişinin tahliye edilmesine isyan etti

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan üvey dedesi Mestan A.’nın 4 gün sonra serbest bırakılmasına yönelik bir üst mahkemeye yapılan itiraz da reddedildi. Verilen karara tepki gösteren sanatçı Haluk Levent, “Seni o kodese sokacağız” dedi.

“İSTEDİĞİN KADAR ÇEVREN OLSUN”

Yaşanan olayı yakından takip eden şarkıcı Haluk Levent, verilen karara “Ve ve Antalya Korkuteli’nde 8 yaşındaki üvey torununa tecavüz eden Mestan! 4. Ağır, 5. Ağır Ceza mahkemelerini atlattın, tahliye oldun. ‘Çok güçlü çevrem var’ diyormuşsun. İstediğin kadar çevren olsun, istediğin yere git, kimi devreye sokarsan sok, seni o kodese sokacağız” diyerek sosyal medya sayfasından tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Antalya’da annesiyle yaşayan 12 yaşındaki çocuk yaz tatilinde üvey anneanesinin yanına gitti. İddiaya göre, Z.A.’nın 2012 yılında evlendiği Mestan A., çeşitli bahanelerle D.D.’yi elle taciz etti. Mestan A., eşinin evde olmadığı bir anda ise küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Okuldaki kız arkadaşlarına yaşadığı cinsel istismardan bahseden küçük çocuk, eve giderek başından geçenleri annesine anlattı.