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  4. Haluk Levent deprem sonrası gelen bağışları açıkladı! Aras Bulut İynemli'den İrem Derici'ye, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Cengiz Ünder'e...

Haluk Levent deprem sonrası gelen bağışları açıkladı! Aras Bulut İynemli'den İrem Derici'ye, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Cengiz Ünder'e...

07.02.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP derneği ile birlikte deprem bölgesine yardımda bulunmaya devam eden Haluk Levent, ünlü isimlerin dayanışma ve yardım amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı ve yapılan bağışları duyurdu.

Haluk Levent deprem sonrası gelen bağışları açıkladı! Aras Bulut İynemli'den İrem Derici'ye, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Cengiz Ünder'e...

AHBAP platformu aracılığıyla yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, tüm ülkeyi kahreden depremin ardından enkaz bölgesine gitti. "Ben ömrümde böyle bir gün yaşamadım" diyen Levent gelen bağışları açıkladı.

Dayanışma adına ilk arayan Kıvanç Tatlıtuğ oldu ve 200 bin TL bağış yaptı. Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini söyledi. Ardından Merih Demiral aradı. 1 milyon TL bağış yaptı. Ve sevgili kardeşim Murat K. kardeşim 325.646 dolar bağış yaptı.

Ardından tek tek bağış yapan ünlü isimleri açıklamaya devam eden Levent, "Mert Hakan Yandaş aradı, 200 bin TL bağışladı. Efsane futbolculardan Hakan Balta ve eşi Derya Balta 300 bin TL bağış yaptı. Ve Mustafa Ceceli 200 bin TL, hemen sonrasında Emre Kılınç 150 bin TL bağış yaptı.

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"Oyuncu Burak Deniz 150 bin TL ve sevgili akrabam Edis Görgülü ise 400 bin TL bağış yaptı" diyerek Tweet serisine devam eden şarkıcı; "Sevgili Burak Yılmaz 300 bin TL, sevgili Celil Nalçakan 100 bin TL, Aras Bulut İynemli 200 bin TL, İrem Derici 150 bin TL, Çağlar Söyüncü 50 bin euro ve Cengiz Ünder 50 bin euro bağışladı" ifadelerini kullandı.

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