Haluk Levent duyurdu: Hatay depreminde enkaz altında kalan iki AHBAP gönüllüsü ile bir çocuk kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede, başkanı olduğu AHBAP Derneği ile yardım faaliyetlerine devam eden Haluk Levent, Hatay'daki deprem sırasında 2 gönüllü ile bir çocuğun da enkaz altında kaldığını duyurdu.
Levent'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Artçı deprem anında Samandağ Tomruksuyu mevkinde kuru gıda yardımına giden Ahbap gönüllüleri Ali ve Ufuk çocuklara süt ve bisküvi dağıtırken enkaz altında kaldılar. Ufuk , Ali ve bir küçük çocuk Afad gönüllülerince az önce kurtarıldılar." ifadelerini kullandı.
Başka bir paylaşımda ise asılsız ihbarlara dikkat çeken Haluk Levent, "Bir de asılsız ihbarlar var ki. Neden böyle yapar insanlar.
Ahbap arama kurtarma şu 4 ayrı adrese gittiler ama ihbarlar asılsız çıktı. Lütfen yapmayalım diyeceğim ama lütfenlik değil vicdani bir durum bu." dedi.
Bir de asılsız ihbarlar var ki.— Haluk Levent (@haluklevent) February 20, 2023
Neden böyle yapar insanlar.
Ahbap arama kurtarma şu 4 ayrı adrese gittiler ama ihbarlar asılsız çıktı.
Lütfen yapmayalım dicem ama lütfen’lik değil vicdani bi durum bu. pic.twitter.com/cAiV891YT1