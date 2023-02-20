Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı! “Şovunu yaptın, olacaklara katlanacaksın”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği’ne bağışta bulundu. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, “İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan.” demişti. Haluk Levent ise, “Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın.” açıklamasını yapmıştı.

“MİLYON DOLARLIK BORCU NASIL KAPATTINIZ?”

Deniz Akkaya yaptığı paylaşımlarda bir anlatıcının videolarını yayınladı. Anlatıcı videoda Haluk Levent'e seslenerek, “Manavgat’taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya’da dolandırdığın sanayici iş adamı için ne düşünüyorsun?” diye sordu ve başka şirketlerin de olduğunu dile getirdi.

Akkaya açıklamasında, “Bir de 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık Desen inşaata olan borcu nasıl kapattınız onu da bir iliştirseniz de ben de bir hayıra imza attım diye şöyle keyifleneyim…Can bey ödemeyi kişisel hesaptan mı yoksa vakıf hesabından mı aldı?” cümlelerine yer verdi.

“PARALI ASKERLER TARAFINDAN MOBBİNG YAPILIYOR”

Paylaşımlarına devam eden Akkaya, “Dürüst ve bize evrak gönderen kişilere sosyal medyadan paralı askerler tarafından mobbing yapıldığını biliyoruz. Bu nedenle mail adresime gönderdiğiniz tüm evrakları ve mağdurları gizli tutacağız, hepsini davada kamuoyu ile paylaşacağız.



Bundan sonraki süreçte tüm mağdurlarla mağdur eden kişi mahkeme salonunda karşılaşacak yani daha sürpriz sonlu bir şey olacak mahkemenin. Şovunu bu kadar yaptıysan olacaklara da katlanacaksın değil mi?” dedi.

“ÖZÜR DİLESİN KURTULSUN DEDİK”

Ünlü manken ve sunucu Akkaya sözlerine, “Instagram’ı kendi kapattı dedin ağzına tıktık, belaltı vurmaya çalıştın muhatap dahi olmadık, telefonda posta güvercinlerini ağlattın,kibarca orta yol bulmaya çalıştık “özür dilesin kurtulsun dedik sen hala mahkemenin şovunu yapıyorsan hodri meydan be güzelim! Ülke dürüst insana o kadar muhtaç ki daha az çalana madalya verecek.” cümleleri ile devam etti.