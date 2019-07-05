Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle sayısız sosyal yardım faaliyetine imza atan Haluk Levent, bu defa hayranlarından gelen garip bir isteğe yanıt verdi.

Twitter üzerinden milyonlarca takipçisiyle etkileşim halinde olan Haluk Levent'e bazı hayranları tarafından tuhaf bir istek geldi. Sevenlerinin isteğine elinden geldiğince karşılık veren Levent, birkaç takipçisinin "Soyun" talebini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Haluk Levent, isteği her ne kadar garip bulsa da hayranlarını kırmayarak deniz kenarında çektiği bir video paylaştı. Videoda hiçbir şekilde üstsüz görünmeyen Levent, "Siz istediniz alın soyundum !" notuyla paylaştı.

