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Galaxy S27'nin şarj hızına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı

Samsung Galaxy S27'nin şarj hızına dair yeni bilgiler geldi. Danimarka'daki UL Solutions (Demko) tarafından verilen sertifikalar, telefonun 25W kablolu şarj desteğiyle gelebileceğine işaret ediyor.

Galaxy S27'nin şarj hızına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı
Enes Çırtlık

Samsung'un SM-S9520 model kodlu cihazı, daha önce 3C sertifikası almıştı. Söz konusu sertifika, cihazın 25W şarj desteğine sahip olacağını ortaya koymuştu. Galaxy S27 olduğu düşünülen birden fazla Samsung cihazı da UL Solutions (Demko) tarafından sertifikalandırıldı. Yeni belgeler, daha önce ortaya çıkan şarj hızı bilgisini destekliyor.

Galaxy S27 nin şarj hızına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı 1

SAMSUNG GALAXY S27, 25W ŞARJ DESTEĞİ SUNABİLİR

Sertifikalarda tüm modeller için 9V DC ve 2,77A değerleri listeleniyor. Bu değerler 24,93W güce karşılık geliyor. Bu nedenle cihazların 25W şarj desteğiyle tanıtılması bekleniyor.

Bu değer, şubat ayında tanıtılan Samsung Galaxy S26'nın sunduğu kablolu şarj hızıyla aynı. Başka bir deyişle, mevcut sertifika bilgileri Galaxy S27'nin kablolu şarj hızında önceki modelle aynı seviyede kalabileceğini gösteriyor.

Galaxy S27 nin şarj hızına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı 2

Galaxy S26, 15W kablosuz şarj desteği de sunuyordu. Galaxy S27'nin de aynı kablosuz şarj hızını desteklemesi bekleniyor.

Batarya kapasitesi ise belirsizliğini koruyor. Galaxy S26'da 4.300 mAh kapasiteli bir batarya bulunurken Galaxy S27'nin de aynı kapasiteyle gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung şarj
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